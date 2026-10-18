Fútbol Nacional
“Estoy viviendo un sueño”: Héctor Morales tras anotar doblete y convertirse en el goleador del Apertura 2026
Héctor Morales llega a 9 goles en el torneo tras su doblete ante San Pedro y se consolidó como el máximo artillero del Apertura 2026 en lo que es su regreso a Liga Nacional.
Héctor Morales celebra su gol ante San Pedro en la victoria 3-1 de Aurora en el estadio Cementos Progreso por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza).
Héctor Morales vive un gran momento. El delantero de Aurora FC anotó dos goles ante San Pedro para llegar a 9 anotaciones en el Apertura 2026 y consolidarse como el máximo goleador del torneo en su regreso a la Liga Nacional.
“Este es un sueño para mí, estar aquí disfrutando cada momento” expresó Morales tras el partido en lo que fue un mensaje de agradecimiento hacia sus compañeros que han sido clave en su destacado rendimiento con los aurinegros.
El delantero también destacó el trabajo colectivo como base de su éxito. “Me quedo con el esfuerzo de todos los compañeros que han dejado claro que este equipo esté para grandes cosas” afirmó Morales quien lleva anotando en partidos consecutivos desde la jornada 9 del torneo.
Su regreso a la Liga Nacional
Morales también reveló que su hijo le desea suerte antes de cada partido y le anuncia que anotará en lo que se ha convertido en una cábala especial que parece cumplirse jornada tras jornada dentro del campo de juego.
El delantero también dejó abierta la puerta a una posible convocatoria a la Selección Nacional. “En este momento estoy dando lo mejor y para una convocatoria este es el momento” señaló Morales en lo que refleja su confianza en que sus actuaciones lo puedan tener en el radar de Luis Fernando Tena.
Héctor Morales jugó el Clausura 2026 en la Segunda División con Deportivo Amatitlán donde logró el ascenso antes de fichar con Aurora en lo que ha sido una temporada de ensueño para el delantero nacional.