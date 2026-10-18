Doblete de Héctor Morales le dio la remontada 3-1 a Aurora sobre San Pedro

Aurora remontó con carácter en el estadio Cementos Progreso. Los aurinegros vencieron 3-1 a San Pedro en la jornada 15 del Apertura 2026 con un doblete de Héctor Morales que fue el artífice de una remontada que comenzó perdiendo y terminó con una victoria muy importante para los militares.

San Pedro tomó la ventaja al minuto 26 cuando Romario Gómez aguantó el balón entre dos defensores y sirvió a Germán Águila para poner el 0-1 con un tiro colocado que venció a Liborio Sánchez. Los gallos dominaron el primer tiempo y se fueron al descanso con la ventaja.

Romario Gómez celebra el gol de San Pedro FC ante Aurora en el estadio Cementos Progreso por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza).

Aurora salió con tres cambios al inicio del segundo tiempo y la reacción fue inmediata. Al minuto 46 Roger Hernández envió un centro que Héctor Morales remató de cabeza para empatar el partido y darle nueva vida a los aurinegros en el Cementos Progreso.

Al minuto 52 el árbitro Bryan López señaló penal para Aurora tras una falta sobre Julio Rodríguez confirmada por el FVS. Morales no falló desde el punto de penal al 54 para completar su doblete y poner el 2-1 en lo que fue su noveno gol en el Apertura 2026 desde la jornada 9 ha marcado en partidos consecutivos.

Ibargüen selló la victoria

San Pedro intentó reaccionar con varios cambios buscando el empate. Sin embargo al minuto 84 Brailin De León fue expulsado tras una fuerte entrada a un rival dejando a los gallos con diez jugadores y complicando aún más sus opciones de remontar el resultado.

Con la superioridad numérica Aurora administró el partido y en el tiempo añadido Eddie Ibargüen selló el 3-1 definitivo al minuto 94 para darle a los aurinegros una victoria que los acerca a la zona de clasificación del Apertura 2026.

Con este triunfo Aurora suma puntos importantes en la segunda vuelta del torneo mientras San Pedro sufre su primera derrota en varios partidos en lo que es un tropiezo importante para los Gallos que buscaban mantenerse entre los primeros lugares del campeonato chapín.