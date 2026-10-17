Fútbol Nacional
Liga Nacional: así se jugará la jornada 15 del Apertura 2026 dividida en tres días del domingo al martes
La jornada 15 del Torneo Apertura 2026 se disputará entre el domingo 18 y el martes 20 de octubre con seis partidos que incluyen el duelo entre Municipal y Guastatoya como el más atractivo de la fecha.
Municipal recibirá a Guastatoya este domingo a las 6:00 PM en el estadio Manuel Felipe Carrera en el partido más atractivo de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Liga Nacional de Guatemala).
La Liga Nacional retoma su actividad este fin de semana con la jornada 15 del Apertura 2026. La fecha se dividirá en tres días con cuatro partidos el domingo uno el lunes y uno el martes en lo que promete ser una jornada muy intensa para la segunda vuelta del torneo nacional.
El partido más atractivo de la jornada será Municipal vs Guastatoya este domingo a las 6:00 PM en el estadio Manuel Felipe Carrera. Los escarlatas que buscan recuperar el liderato recibirán a los pecho amarillo que llegan como uno de los equipos más sólidos del torneo en lo que será el duelo esperado.
Antigua GFC y Xelajú MC también tienen un duelo muy atractivo programado para el lunes 19 de octubre a las 7:00 PM en el estadio Pensativo en lo que será uno de los partidos más importantes de la jornada para ambos equipos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla.
Programación completa de la jornada 15
Domingo 18 de octubre
- Aurora vs. San Pedro — 11:30 AM
- Mixco vs. Cobán — 3:00 PM
- Municipal vs. Guastatoya — 6:00 PM
- Marquense vs. Suchitepéquez — 8:10 PM
Lunes 19 de octubre
- Antigua GFC vs. Xelajú MC — 7:00 PM
Martes 20 de octubre
- Malacateco vs. Comunicaciones — 8:00 PM
La jornada arrancará este domingo con el duelo entre Aurora y San Pedro a las 11:30 AM en lo que será el primer partido de una fecha que cerrará el martes con el enfrentamiento entre Malacateco y Comunicaciones a las 8:00 PM en el estadio Santa Lucía de Malacatán.