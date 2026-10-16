Liga Nacional: así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la jornada 14

Tras la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, la tabla de posiciones registró movimientos importantes, con un nuevo líder y varios cambios en la lucha por los puestos de clasificación. La disputa por avanzar a la fase final se mantiene cerrada, especialmente porque esta temporada únicamente los primeros seis equipos conseguirán su boleto a la liguilla, a diferencia de torneos anteriores, cuando clasificaban ocho clubes.

Después de los seis encuentros disputados entre miércoles y jueves, Antigua GFC asumió el liderato con 26 puntos. Sin embargo, comparte la misma cantidad de unidades con Guastatoya, que ocupa la segunda posición por diferencia de goles. Ambos equipos se enfrentaron en esta jornada y empataron, por lo que mantienen la igualdad en la cima del campeonato.

En la tercera posición se encuentra Municipal, que descendió dos puestos después de perder frente a Cobán Imperial y quedarse con 25 unidades. Por su parte, San Pedro continúa acercándose a los primeros lugares y ahora ocupa la cuarta casilla con 22 puntos.

El quinto lugar corresponde a Xelajú MC, que escaló posiciones gracias a su victoria e ingresó a la zona de clasificación con 21 puntos. La sexta plaza, última que otorga un boleto a la fase final, es para Marquense, que también suma 21 unidades después de rescatar un empate en esta jornada.

La lucha por los puestos de clasificación

Fuera de los puestos de clasificación aparece Deportivo Mixco, en la séptima posición con 20 puntos, aunque tiene un partido pendiente, al igual que Municipal. En el octavo lugar se encuentra Aurora FC, que con 18 unidades se mantiene cerca de la zona de clasificación.

Mientras tanto, Cobán Imperial aprovechó su victoria sobre Municipal para ascender dos posiciones y ubicarse en el noveno puesto con 16 puntos. En la décima casilla aparece Malacateco, que se quedó con 15 unidades después de sufrir una nueva derrota.

La situación más complicada la atraviesa Comunicaciones, que volvió a perder y permanece con 14 puntos. El conjunto crema ocupa la penúltima posición y se encuentra en zona de descenso, en medio de una crisis de resultados que ha marcado buena parte de su campaña del cuadro dirigido por Roberto Montoya.

Finalmente, Suchitepéquez continúa en el fondo de la clasificación. Después de empatar en esta jornada, los venados llegaron a ocho puntos en 14 partidos disputados y siguen en el último lugar de la tabla.