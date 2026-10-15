Torneo Apertura 2026: Suchitepéquez empata ante San Pedro y sigue hundido en el sótano

Suchitepéquez volvió a decepcionar a su afición al empatar 1-1 frente a San Pedro en el estadio Carlos Salazar Hijo, un resultado que prolonga las dificultades de los venados para abandonar los últimos puestos de la clasificación. El conjunto mazateco tuvo la ventaja en sus manos, pero fue incapaz de sostenerla y terminó cediendo puntos importantes en condición de local.

El equipo local encontró una oportunidad para tomar el control del encuentro al minuto 24, cuando Armando Zamorano convirtió un penalti con un potente remate hacia su izquierda. La anotación despertó la ilusión de conseguir una victoria necesaria para cambiar el panorama de un equipo que sigue sin encontrar regularidad en el torneo.

Sin embargo, la ventaja apenas duró cinco minutos. Al 29, Julio Fajardo observó adelantado al guardameta de Suchitepéquez y sacó un remate sutil desde fuera del área para colocar el 1-1. La respuesta de San Pedro dejó en evidencia las fragilidades defensivas de los locales, que permitieron la igualdad sin conseguir una reacción contundente.

El empate obligó a ambos equipos a replantear su estrategia. San Pedro incluso buscó el segundo tanto y mantuvo la presión en determinados pasajes del encuentro, mientras Suchitepéquez intentaba recuperar la ventaja sin encontrar la claridad necesaria para resolver las jugadas ofensivas.

La segunda mitad tampoco ofreció soluciones para los Venados. Aunque realizaron modificaciones para intentar cambiar el rumbo del partido, el equipo no consiguió traducir sus intenciones en una anotación que le permitiera quedarse con los tres puntos. La falta de contundencia volvió a pasar factura a un conjunto que necesita resultados, pero continúa dejando escapar oportunidades.

Un punto que sabe a poco para los venados

El empate representa un nuevo golpe para Suchitepéquez, que sigue hundido en el sótano y sin aprovechar su condición de local para comenzar a cambiar su situación. La incapacidad de mantener la ventaja vuelve a encender las alarmas, pues cada jornada sin ganar complica todavía más sus aspiraciones de abandonar los últimos lugares.

En el otro extremo, San Pedro se marcha con un punto valioso de visita. Los Shecanos supieron reaccionar después de recibir el primer gol y encontraron en Fajardo al hombre que cambió el rumbo del marcador. Con este resultado, se mantienen en la cuarta posición y continúan sumando en su lucha por cumplir sus objetivos en el campeonato.

Mientras San Pedro celebra haber rescatado un resultado positivo fuera de casa, Suchitepéquez se marcha con la frustración de otra oportunidad desperdiciada. Los Venados necesitan mucho más que buenas intenciones: deben transformar sus ventajas en victorias si realmente pretenden salir del fondo de la clasificación.