Torneo Apertura 2026: Harim Quezada completa la remontada de Xelajú ante Malacateco

El Xelajú MC consiguió una importante victoria como local al derrotar 2-1 a Malacateco, en un encuentro correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2026. El conjunto superchivo remontó el marcador para sumar tres puntos en el estadio Mario Camposeco, resultado que le permite escalar posiciones y ubicarse en zona de clasificación.

El primer gol del encuentro llegó al minuto 17 por medio del colombiano Eliséo Quiñónez, quien aprovechó una jugada ofensiva de Malacateco para definir con la pierna izquierda, con un disparo ajustado al poste derecho del guardameta Rubén Darío Silva, quien no pudo evitar la anotación pese a su estirada.

Durante los primeros minutos, el conjunto de los Toros mostró un mejor funcionamiento y controló el balón ante un Xelajú que lució impreciso sobre un terreno de juego afectado por la lluvia que cayó durante varios pasajes de la primera mitad.

Sin embargo, el cuadro altense reaccionó y encontró el empate al minuto 31. Juan Luis Cardona sacó un remate de derecha que se coló junto al poste derecho del guardameta Abel Guzmán, quien resbaló en su intento por evitar el gol.

Tras la anotación, Xelajú tomó el control del encuentro y comenzó a generar peligro por medio de Yilton Díaz, Harim Quezada, Jesús López y William Cardoza, con lo que cerró la primera mitad con mayor dominio ofensivo y puso en dificultades a la defensa visitante.

Xelajú remontó en la segunda mitad

En el complemento, el partido mantuvo la misma dinámica, con Xelajú dominando las acciones ofensivas. Al minuto 51 llegó el segundo gol de los superchivos.

Después de un error en la salida de Malacateco, los locales recuperaron el balón y, tras una combinación ofensiva, Harim Quezada definió con un disparo cruzado al poste más lejano para establecer el 2-1.

El conjunto altense continuó buscando ampliar la ventaja, mientras que Malacateco intentó reaccionar. Al minuto 62, los toros reclamaron una mano de Widvin Tebalán dentro del área, pero, después de revisar la jugada mediante el sistema de videoarbitraje FVS, el árbitro Walter López determinó que no existía infracción y permitió que continuara el juego.

Al minuto 77, Quezada volvió a enviar el balón al fondo de la red tras una jugada colectiva de Xelajú. Sin embargo, la anotación fue anulada por fuera de juego, después de una nueva revisión mediante el FVS.

En la recta final, Malacateco insistió en busca del empate e incluso reclamó otro penalti al minuto 89, pero nuevamente el cuerpo arbitral consideró que no existía infracción tras revisión.

De esta manera, Xelajú mantuvo la ventaja en los minutos finales y consiguió una victoria importante frente a su afición, que acudió en buen número al estadio Mario Camposeco pese a la lluvia y apoyó al equipo durante los 90 minutos. Con este resultado, los superchivos fortalecen sus aspiraciones de clasificación y ganan confianza de cara a la recta final de la fase regular.