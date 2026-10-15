“Vamos a tener que tomar medidas drásticas”: la advertencia de Roberto Montoya en Comunicaciones

La crisis de Comunicaciones continúa profundizándose en el Torneo Apertura 2026. El conjunto crema volvió a tropezar en casa, esta vez con una derrota por 1-2 frente a Aurora FC en el estadio Cementos Progreso, resultado que lo mantiene en la parte baja de la clasificación y aumenta la preocupación entre sus aficionados.

El equipo dirigido por el mexicano Roberto Montoya sigue sin encontrar estabilidad en su juego ni resultados positivos. Además, los albos volvieron a quedarse con un jugador menos debido a la expulsión de Diego Santis, una situación que se ha repetido durante el campeonato y que ha afectado el rendimiento del conjunto crema.

Con esta nueva derrota, Comunicaciones acumula apenas 14 puntos después de 14 jornadas disputadas, una cifra alejada de las expectativas de un equipo acostumbrado a luchar por los primeros lugares.

Al finalizar el encuentro, Montoya reconoció el difícil momento que atraviesa el club, aunque destacó el desempeño de sus jugadores antes de la expulsión. “Estamos en un momento de crisis y debemos darle solución a lo que está pasando. En mi análisis, antes de la expulsión hicimos un buen partido, el mejor que habíamos jugado. Tuvimos mucha posesión y asociación, pero después recurrimos al pelotazo”, expresó el entrenador crema.

El técnico también lamentó los errores defensivos que volvieron a perjudicar a su equipo y señaló los aspectos que deberán corregir en los próximos encuentros. “Cometimos errores en defensa que ya habíamos analizado. En el momento del achique tenemos que seguir corrigiendo, porque achicamos cuando el rival tiene el balón controlado”, indicó Montoya.

Pese al complicado panorama, el entrenador aseguró que confía en revertir la situación y consideró que el resultado no reflejó lo mostrado por su equipo durante varios momentos del encuentro. “Este tipo de situación que estamos pasando la vamos a dejar muy pronto. Este partido era para haberlo ganado, este partido no teníamos que haberlo perdido”, manifestó.

Comunicaciones podría aplicar sanciones internas

Finalmente, Montoya expresó su preocupación por las constantes expulsiones que ha sufrido Comunicaciones y dejó abierta la posibilidad de aplicar sanciones internas, en conjunto con la directiva, para evitar que estas situaciones continúen afectando al equipo.

“Vamos a hablar otra vez con el grupo, porque con once jugadores ya es complicado y ahora imagínense con diez. Ya son dos partidos en los que el equipo se ha quedado con nueve jugadores. Creo que vamos a hablar con la directiva para tomar medidas también. Si no hacemos caso de lo que está pasando, vamos a tener que tomar medidas drásticas para que el jugador entienda”, concluyó Montoya.