Torneo Apertura: Antigua GFC empata frente a Guastatoya y asume el liderato

Antigua GFC consiguió un valioso empate 1-1 en su visita a Guastatoya, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2026. El resultado le permitió al conjunto colonial tomar el liderato de la tabla de posiciones con 26 puntos, los mismos que suma el cuadro pechoamarillo, pero con una mejor diferencia de goles.

La cima del campeonato todavía podría experimentar cambios este jueves 15 de octubre, cuando Municipal, que acumula 25 unidades, visite a Cobán Imperial con la posibilidad de recuperar el primer puesto.

El encuentro en el estadio David Cordón Hichos enfrentó a dos equipos protagonistas del certamen, en un partido que tuvo emociones, intervenciones importantes de los guardametas y decisiones arbitrales que requirieron la revisión del sistema FVS.

Maziero adelantó a los coloniales

Guastatoya comenzó con iniciativa y buscó generar peligro sobre el arco defendido por Luis Morán. Sin embargo, Antigua GFC encontró la oportunidad de gol cuando William Fajardo fue derribado dentro del área por Nicolás Lovato.

La jugada fue revisada por el árbitro Diego Ojer mediante el sistema FVS y, al minuto 10, el colegiado señaló penalti a favor de los visitantes.

Agustín Maziero asumió la responsabilidad desde los once metros y al minuto 13 convirtió con una buena ejecución para colocar el 0-1 en el marcador.

La acción tuvo consecuencias para los locales, ya que Lovato quedó lesionado y tuvo que abandonar el terreno de juego, siendo sustituido por Brayan Morales Granados.

Después del gol, Guastatoya intentó reaccionar y tuvo aproximaciones por medio de Ángel Tejeda, quien probó con un remate de media vuelta que terminó directamente en las manos de Morán. Los orientales mantuvieron la iniciativa durante varios pasajes, pero encontraron dificultades para superar el orden defensivo de los antigüeños.

Antigua también generó peligro con Maziero y Fajardo, aunque no consiguió ampliar la ventaja antes del descanso.

Estrada apareció para el empate

En la segunda parte, Guastatoya intensificó sus ataques y comenzó a acumular llegadas sobre el área colonial. Víctor Ávalos tuvo una oportunidad de cabeza que obligó a Morán a intervenir, mientras que otros remates y centros mantuvieron la presión sobre la portería visitante.

El esfuerzo de los pechoamarillos encontró recompensa al minuto 59. Javier Alexander Estrada recibió un balón a la espalda de los defensores, controló de gran manera y cruzó su remate ante la salida de Morán para establecer el 1-1.

La anotación fue revisada mediante el sistema FVS y finalmente validada por el cuerpo arbitral, desatando la celebración de los locales, que conseguían regresar al partido.

Con el empate, Antigua realizó modificaciones para refrescar sus líneas, mientras Guastatoya continuó buscando una segunda anotación que le permitiera quedarse con los tres puntos.

Kevin López probó con un tiro libre al minuto 75, pero su disparo se marchó ligeramente desviado.

En los minutos finales, Guastatoya mantuvo la presión, aunque no encontró la fórmula para romper nuevamente la defensa colonial. Luis Morán controló sin complicaciones un tiro libre de Bryan Lemus al minuto 88 y aseguró el empate para los visitantes.