Fútbol Nacional
Municipal empata ante Mixco y deja escapar la oportunidad de alcanzar a Antigua GFC
Deportivo Mixco y Municipal igualan 0-0 en el duelo reprogramado de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026.
Mixco y Municipal terminaron con un frío empate a cero en un duelo pendiente de la jornada 12 del torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Fernando Acetún)
En el partido reprogramado de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026, Deportivo Mixco y Municipal empataron 0-0 en el estadio Santo Domingo de Guzmán, en un encuentro disputado en el que ambos equipos buscaron la victoria, pero carecieron de contundencia frente al arco rival.
El conjunto mixqueño intentó aprovechar su condición de local y generó varias aproximaciones de peligro, mientras que Municipal respondió con llegadas que pusieron a prueba a la defensa de los chicharroneros. Sin embargo, ninguno de los dos equipos logró romper el empate durante los 90 minutos.
Con este resultado, Mixco extendió a cinco partidos su racha sin derrotar a Municipal, un rival frente al que ha tenido dificultades en sus enfrentamientos recientes. A pesar de ello, los locales consiguieron sumar un punto en un compromiso que se mantuvo igualado hasta el pitazo final.
Por su parte, Municipal dejó escapar la oportunidad de alcanzar a Antigua GFC en el liderato del campeonato. Los rojos llegaron a 27 puntos y se mantienen en la segunda posición de la tabla, todavía en la lucha por los primeros lugares del certamen.
Mientras tanto, Deportivo Mixco alcanzó las 24 unidades y continúa en la pelea por mejorar su posición en la clasificación. El empate dejó a ambos equipos con un punto en un encuentro en el que ninguno consiguió marcar la diferencia para quedarse con la victoria.