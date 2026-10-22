¿Riesgos en el clásico Barcelona-Real Madrid? El club garantiza que se jugará con normalidad pese a la huelga

El FC Barcelona ha garantizado este jueves que el clásico de LaLiga EA Sports ante el Real Madrid del próximo domingo 25 de octubre, a las 14 horas de Guatemala, se disputará con normalidad, pese a la convocatoria de huelga del colectivo de trabajadores fijos discontinuos del club para este fin de semana.

Ambas partes no llegaron a un acuerdo de conciliación en el Tribunal Laboral de Cataluña y, por tanto, se mantendrá la huelga prevista para el viernes, sábado y domingo próximos.

Con estos tres días de paro, este colectivo de trabajadores fijos discontinuos, integrado por unos 60 empleados, pretende denunciar lo que considera un deterioro de sus condiciones laborales, entre ellas, la falta de personal suficiente para atender toda la logística que implica la celebración de eventos deportivos en las instalaciones del club.

Según aseguraron a EFE fuentes de la entidad azulgrana, pese a la huelga, este fin de semana se disputarán con normalidad todos los partidos de los equipos profesionales programados en sus instalaciones.

El Barcelona asegura contar con capacidad organizativa suficiente para resolver cualquier incidencia y garantizar la celebración de estos partidos, sin recurrir a prácticas de sustitución de los trabajadores que sean contrarias a derecho.

Revés en Champions

En lo deportivo, el Barcelona afronta el clásico ante el Real Madrid luego de caer goleado en Champions. El delantero Raphael Dias 'Raphinha' aseguró que, a pesar de la derrota frente al París Saint-Germain (4-2), el equipo azulgrana demostró que "puede competir" ante el bicampeón de Europa.

"Sabíamos que podía pasar. Jugábamos ante el bicampeón de Europa que, además, ante su afición, son muy fuertes. Queríamos salir con una victoria o un punto. Hemos perdido tres puntos y ahora hay que ver las cosas nos diga el entrenador para mejorar de cara al clásico", afirmó el jugador brasileño en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

El capitán del equipo azulgrana recordó que el conjunto parisino "está muy bien entrenado" e insistió en que la derrota cosechada en el Parque de los Príncipes es un resultado que "puede pasar".

"A pesar del resultado, hemos competido bien. Somos dos equipos a los que nos gusta jugar con el balón. Ha sido una buena prueba y este partido demuestra que podemos competir", precisó.

Raphinha, que ante el PSG volvió a ser titular después de que el pasado fin de semana ya jugar algunos minutos contra el Betis tras la lesión que sufrió con su selección, afirmó que terminó "con buenas sensaciones" el encuentro de la tercera jornada de la 'Champions'.

"Tengo menos de una semana de entrenamientos. Ya estaba planeado que jugara menos minutos. Terminé el partido bien, fuerte, y ahora hay que mejorar bien físicamente para llegar bien al clásico", concluyó.