¿Por qué Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026?

El futbolista argentino Lionel Messi, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y uno de los más laureados de la historia, recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, durante una ceremonia presidida por los reyes de España, junto con la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Messi, quien recibió el galardón de manos de la heredera de la Corona española, afirmó el jueves, en una entrevista con la agencia EFE, que se siente "muy ilusionado", "muy feliz" y "muy agradecido" por un reconocimiento que va "más allá de lo que hace uno dentro de la cancha".

Según el acta del jurado que le concedió el premio, Messi es merecedor de la distinción por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva", pero también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

En esa misma línea, la princesa Leonor destacó la "trayectoria irrepetible" del futbolista argentino durante su intervención dedicada a los galardonados.

"Y si la historia de la imperfección humana ha encontrado ocasiones para apasionarse al unísono ha sido con las gestas deportivas", reflexionó Leonor, quien admitió desconocer "si existe otro fenómeno capaz de generar ese sentimiento universal".

La princesa también recurrió a "una gran definición" de un exjugador del Sporting de Gijón para destacar que Messi "convirtió lo extraordinario en rutina, interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en décimas de segundo, y respetando la esencia colectiva por encima del ego".

Una trayectoria marcada por títulos y récords

Con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, el futbolista nacido en Rosario, Argentina, el 24 de junio de 1987 suma un nuevo reconocimiento a su extraordinaria trayectoria, que incluye 48 títulos colectivos.

De estos, 35 los conquistó con el Barcelona, entre ellos cuatro Ligas de Campeones y diez títulos de la liga española; siete con la selección argentina, incluido el Mundial de Catar 2022; cuatro con el Inter Miami, su actual club, y dos con el Paris Saint-Germain.

En el ámbito individual destacan sus ocho Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), sus seis Botas de Oro (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 y 2019) y sus tres premios The Best (2019, 2022 y 2023).

Además, ha sido el máximo goleador de la Liga de Campeones en cinco ocasiones (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015) y de la liga española en ocho (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021).

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes ha reconocido en ediciones anteriores a grandes figuras como la tenista Serena Williams; los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández; la jugadora de bádminton Carolina Marín; el tenista Rafael Nadal; el atleta Eliud Kipchoge; la esquiadora Lindsey Vonn; los hermanos y baloncestistas Pau y Marc Gasol, y el piloto Michael Schumacher.

Los otros galardonados del 2026

En la ceremonia también fueron reconocidos la astronauta Christina Koch, con el Premio de la Concordia; la cantante y escritora Patti Smith, en Artes; el escritor británico Julian Barnes, en Letras, y el historiador británico Timothy Garton Ash, en Ciencias Sociales.

Asimismo, recibieron el reconocimiento los químicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian, junto con el biofísico Pascal Mayer, en Investigación Científica y Técnica; el estudio de animación Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades, y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Cooperación Internacional.