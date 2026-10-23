¿Por qué Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026?

Fútbol Internacional

¿Por qué Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026?

El argentino Lionel Messi fue distinguido este viernes con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un galardón que reconoce su brillante trayectoria dentro y fuera de las canchas.

|

time-clock

OVIEDO, 23/10/2026.- El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, recibe su diploma durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026, en el Teatro Campoamor de Oviedo este viernes. EFE/Eloy Alonso

El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, recibe su diploma durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026, en el Teatro Campoamor de Oviedo este viernes.

El futbolista argentino Lionel Messi, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y uno de los más laureados de la historia, recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, durante una ceremonia presidida por los reyes de España, junto con la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Messi, quien recibió el galardón de manos de la heredera de la Corona española, afirmó el jueves, en una entrevista con la agencia EFE, que se siente "muy ilusionado", "muy feliz" y "muy agradecido" por un reconocimiento que va "más allá de lo que hace uno dentro de la cancha".

Según el acta del jurado que le concedió el premio, Messi es merecedor de la distinción por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva", pero también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

En esa misma línea, la princesa Leonor destacó la "trayectoria irrepetible" del futbolista argentino durante su intervención dedicada a los galardonados.

LECTURAS RELACIONADAS

El Real Madrid decidió no viajar a Francia al conocer que Vinícius no ganará el Balón de Oro.

¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2026 en Guatemala? Estos son los principales candidatos

chevron-right
Barcelona y Real Madrid se enfrentan en un clásico que puede ampliar la distancia en LaLiga.(Foto Prensa Libre: EFE).

Barcelona vs. Real Madrid: hora y dónde ver el clásico en Guatemala por la jornada 10 de LaLiga

chevron-right

"Y si la historia de la imperfección humana ha encontrado ocasiones para apasionarse al unísono ha sido con las gestas deportivas", reflexionó Leonor, quien admitió desconocer "si existe otro fenómeno capaz de generar ese sentimiento universal".

La princesa también recurrió a "una gran definición" de un exjugador del Sporting de Gijón para destacar que Messi "convirtió lo extraordinario en rutina, interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en décimas de segundo, y respetando la esencia colectiva por encima del ego".

Una trayectoria marcada por títulos y récords

Con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, el futbolista nacido en Rosario, Argentina, el 24 de junio de 1987 suma un nuevo reconocimiento a su extraordinaria trayectoria, que incluye 48 títulos colectivos.

De estos, 35 los conquistó con el Barcelona, entre ellos cuatro Ligas de Campeones y diez títulos de la liga española; siete con la selección argentina, incluido el Mundial de Catar 2022; cuatro con el Inter Miami, su actual club, y dos con el Paris Saint-Germain.

En el ámbito individual destacan sus ocho Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), sus seis Botas de Oro (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 y 2019) y sus tres premios The Best (2019, 2022 y 2023).

Además, ha sido el máximo goleador de la Liga de Campeones en cinco ocasiones (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015) y de la liga española en ocho (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021).

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes ha reconocido en ediciones anteriores a grandes figuras como la tenista Serena Williams; los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández; la jugadora de bádminton Carolina Marín; el tenista Rafael Nadal; el atleta Eliud Kipchoge; la esquiadora Lindsey Vonn; los hermanos y baloncestistas Pau y Marc Gasol, y el piloto Michael Schumacher.

Los otros galardonados del 2026

En la ceremonia también fueron reconocidos la astronauta Christina Koch, con el Premio de la Concordia; la cantante y escritora Patti Smith, en Artes; el escritor británico Julian Barnes, en Letras, y el historiador británico Timothy Garton Ash, en Ciencias Sociales.

Asimismo, recibieron el reconocimiento los químicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian, junto con el biofísico Pascal Mayer, en Investigación Científica y Técnica; el estudio de animación Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades, y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Cooperación Internacional.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Messi Premio Asturias 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM