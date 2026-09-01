Barcelona vs. Real Madrid: fecha y hora confirmadas para el primer clásico de la temporada 2026-2027

El mundo del futbol volverá a centrar su atención en el Barcelona y el Real Madrid cuando ambos equipos se enfrenten en el primer clásico español de la temporada 2026-2027, cuyo horario fue confirmado este martes.

Ambos equipos han comenzado con paso firme en LaLiga y se mantienen invictos en las primeras jornadas. El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, y el Real Madrid, por José Mourinho, buscarán conservar esa condición antes del encuentro.

Cada enfrentamiento entre azulgranas y merengues atrae la atención de millones de aficionados. La rivalidad histórica reúne a dos de las plantillas más destacadas del futbol europeo, con figuras internacionales en sus líneas.

La expectativa aumenta por el regreso de José Mourinho. El técnico portugués disputará su primer clásico como entrenador madridista después de 13 años y buscará poner fin al dominio reciente del conjunto catalán.

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El equipo azulgrana llegará al compromiso con la intención de mantener su ventaja reciente frente a su máximo rival. En los últimos siete clásicos disputados, el Barcelona ha ganado seis. El Real Madrid, por su parte, buscará revertir esa tendencia bajo la dirección de Mourinho.

Fecha y hora del clásico español

El primer clásico de la temporada se disputará el domingo 25 de octubre del 2026 y corresponderá a la jornada 10 de LaLiga.

Fecha: domingo 25 de octubre del 2026

Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona

Partido: Barcelona vs. Real Madrid

Hora en Guatemala: 14 horas

El Barcelona y el Real Madrid protagonizarán así una nueva edición de una de las principales rivalidades del futbol español y europeo.