Qué dijo la madre de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección Argentina

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la selección argentina ha causado conmoción en el mundo del futbol. Luego de más de dos décadas con la camiseta Albiceleste, el capitán argentino confirmó que pone fin a su etapa como jugador internacional y cierra una de las carreras más exitosas en la historia de este deporte.

A sus 39 años, Messi decidió despedirse de la selección tras participar en la Copa del Mundo del 2026, torneo que marcó su última aparición con Argentina. Durante su trayectoria disputó seis Copas del Mundo, conquistó el Mundial de Catar 2022, ganó dos títulos de la Copa América y una Finalissima, además de convertirse en el máximo goleador y uno de los futbolistas más importantes de la Albiceleste.

Tras conocerse la noticia, miles de aficionados, exjugadores, entrenadores y personalidades del deporte expresaron mensajes de admiración y agradecimiento hacia quien durante años capitaneó a la selección argentina y contribuyó a llevarla de nuevo a la cima del futbol mundial.

Una de las reacciones que más ha conmovido fue la de su madre, Celia María Cuccittini, quien reconoció el difícil momento que atraviesa la familia tras la decisión de Lionel Messi.

En un intercambio de mensajes con el periodista Adrián Pallares durante el programa Intrusos, Celia María Cuccittini confesó el sentimiento que ha provocado la despedida de su hijo del combinado nacional. "Sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, estamos toda la familia muy tristes. Pero lo importante es que él sea feliz". indico la madre.

Las palabras de la madre del futbolista reflejan el impacto que ha tenido este momento no solo entre los aficionados argentinos, sino también en el círculo más cercano del jugador.

Cuccittini también recordó las conversaciones sobre el inevitable día en que Messi dejaría de vestir la camiseta de Argentina. "El papá siempre decía: '¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?'. Y pasó todo junto, increíble".

La despedida de Messi marca el fin de una era para el futbol argentino. Durante años cargó con la responsabilidad y la ilusión de millones de aficionados, superó derrotas, críticas y momentos difíciles, hasta alcanzar la gloria con la conquista del Mundial del 2022.

Celia, la mamá de Messi, tras el retiro de su hijo de la Selección Argentina❤️



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Antonela Roccuzzo dedica emotivo mensaje a Messi tras el cierre de una etapa histórica

"Qué orgullo verte cerrar esta etapa así, Lionel Messi Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes", escribió Antonela Roccuzzo. En su mensaje recordó los momentos complejos que atravesó el futbolista a lo largo de su carrera, pero también la forma en que siempre encontró fuerzas para levantarse y seguir adelante.

"Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas", expresó.

Uno de los pasajes estuvo dedicado a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes crecieron acompañando la trayectoria de Messi.

"Hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito", finalizó.