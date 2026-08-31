Infantino dedica emotivo mensaje a Lionel Messi después de anunciar su retiro de Argentina

El retiro de Lionel Messi a los 39 años de la Selección de Argentina, anunciado este lunes, marca el cierre de una era para la Albiceleste. Después de más de dos décadas con la camiseta nacional, el capitán argentino pone fin a una trayectoria internacional en la que conquistó la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022, dos títulos de la Copa América y estableció numerosos récords que lo consolidan como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Con la salida del número 10, la actual subcampeona del mundo pierde a la principal figura de una de las etapas más exitosas de su historia reciente.

Tras conocerse la noticia, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje al futbolista argentino, en el que destacó su legado dentro y fuera de las canchas.

“Felicidades, Leo Messi, por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte.

Campeón de la Copa Mundial de la Fifa en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseedor del récord de más partidos jugados en la historia de la Copa Mundial de la Fifa: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre.

Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de la Albiceleste y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa”.

Messi deja la selección argentina como el futbolista con más partidos disputados en la historia del combinado nacional y como su máximo goleador. Su consagración en la Copa del Mundo de Catar 2022 representó la culminación de una carrera internacional que quedó grabada en la historia del futbol.

El legado del rosarino trasciende los trofeos y las estadísticas. Durante más de 20 años fue el referente de Argentina e inspiró a generaciones de futbolistas y aficionados alrededor del mundo. Su retiro de la escena internacional marca el final de una época para el futbol argentino y mundial.