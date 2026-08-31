Así se despidieron Di María, Paredes y De Paul de Lionel Messi tras dejar la Selección Argentina

Ángel Di María, Leandro Paredes y otras figuras de la Selección Argentina se despidieron este lunes de Lionel Messi, luego de que el capitán anunciara su retiro de la Albiceleste tras más de 20 años defendiendo la camiseta de su país.

“Vamos a estarte agradecidos toda la vida por ser argentino, por haber llevado a la Argentina a lo alto del mundo”, escribió Di María en su cuenta de Instagram. El actual jugador de Rosario Central compartió durante casi dos décadas con Messi en la selección.

Di María también destacó la decisión que tomó Messi de representar a Argentina cuando tenía la posibilidad de jugar para España. “Por haber elegido ser argentino cuando tranquilamente podías haber elegido otra cosa. Gracias, capitán. Gracias por todo. El mejor de la historia”, agregó.

Leandro Paredes, quien junto a Di María y Messi integró el plantel campeón del Mundial de Qatar 2022, también dedicó un mensaje al delantero del Inter Miami. “Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos, capitán”, expresó Paredes.

Rodrigo de Paul, compañero de Messi tanto en la Albiceleste como en el Inter Miami, también reaccionó al anuncio. “Solo gracias, el más grande de toda la historia. Gracias por hacernos tan, pero tan felices. No te imaginás cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno”, escribió.

De Paul destacó además la influencia de Messi fuera del terreno de juego y su papel como referente del plantel durante los últimos años. “Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección”, añadió.

Otros compañeros, entre ellos Nicolás Tagliafico, se sumaron a los mensajes de despedida. También reaccionaron clubes argentinos como River Plate, que publicó una imagen de un aficionado levantando la camiseta número 10 de Argentina durante un partido en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Messi, de 39 años, anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, explicó.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección”, escribió Messi en Instagram, menos de dos meses después de la derrota 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026. El delantero cierra así una trayectoria de más de dos décadas con la Albiceleste, con la que disputó más de 200 partidos, marcó 125 goles y registró 68 asistencias.