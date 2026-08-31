“Gracias Dios por hacerme argentino”: Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina

El astro argentino Lionel Messi, de 39 años, anunció este lunes su retiro de la selección de Argentina y puso fin a una de las carreras más exitosas en la historia del futbol internacional.

A través de sus redes sociales, el capitán albiceleste confirmó la decisión que cierra una trayectoria de dos décadas con la selección de su país, período en el que conquistó los títulos más importantes del futbol de selecciones.

Messi deja la selección de Argentina después de haber conquistado cuatro títulos con la absoluta: la Copa América del 2021, la Finalissima del 2022, la Copa Mundial de Qatar del 2022 y la Copa América del 2024. El argentino encabezó así una de las generaciones más exitosas del futbol de su país.

El rosarino disputó seis Copas del Mundo, desde Alemania 2006 hasta United 2026, torneo que marcó su última participación con la Albiceleste. En los mundiales alcanzó tres finales, ganó el título en Qatar 2022 y obtuvo dos subcampeonatos en 2014 y 2026.

Además de sus logros colectivos, Messi se retira como el máximo goleador histórico de la selección de Argentina, con más de 120 anotaciones, y como el jugador con más partidos disputados con la camiseta albiceleste.

Messi dio a conocer su decisión mediante un mensaje en sus redes sociales:

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del futbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera.

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”.

Con su retiro concluye una etapa histórica para el conjunto albiceleste. Lionel Messi deja una colección de títulos y récords con la selección de Argentina.