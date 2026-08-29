“Lo raro es que a Gavi le dieron uno”: Paredes cuestiona su sanción de 10 partidos

Leandro Paredes rompió el silencio sobre la sanción que le impuso la FIFA tras los incidentes al término de la final del Mundial 2026. El mediocampista de Boca Juniors calificó de exagerada la suspensión de 10 partidos y cuestionó la diferencia con la pena recibida por Gavi en declaraciones realizadas tras la victoria del Xeneize ante Lanús.

"Me parece exagerado. Lo raro también es que a Gavi le dieron una fecha y es el que me da la piña en el pecho" afirmó Paredes en referencia a la sanción de apenas un partido que recibió el español mientras que al argentino se le impusieron 10 fechas y una multa de 90,000 dólares.

Los incidentes ocurrieron al término de la final del 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey donde Argentina cayó 1-0 ante España con el gol de Ferran Torres en la prórroga. Tras el pitazo final se generó una pelea multitudinaria que derivó en sanciones para varios integrantes de ambos equipos.

🗣️ Paredes y la sanción de 10 fechas que le impuso la FIFA: "ES EXAGERADO. LO RARO TAMBIÉN ES QUE A GAVI LE DIERON UNA, ES EL QUE ME DA LA PIÑA EN EL PECHO". pic.twitter.com/I9XYcE0JqD — TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2026

Paredes fue el más castigado de todos los involucrados. La FIFA también sancionó con siete partidos a Nahuel Molina, con una fecha a Thiago Almada y con tres partidos al colaborador del cuerpo técnico Roberto Ayala mientras que Gavi solo recibió un partido de suspensión y una multa de 30,000 dólares.

La AFA ya inició el proceso de apelación para intentar reducir el castigo de sus jugadores. Paredes se mostró confiado en que la sanción pueda ser reducida. "Ahora queda apelar ver si podemos reducir la sanción y nada más. Para mí es excesiva ojalá se pueda reducir" señaló el mediocampista.

Además de las suspensiones individuales la AFA fue multada con 321,000 dólares y deberá disputar dos partidos con el 50% del aforo. Estas sanciones se suman a otras impuestas por la FIFA por el comportamiento de los hinchas y el despliegue de banderas consideradas polémicas como la de las Islas Malvinas.

En caso de que la apelación no prospere el Tribunal Arbitral del Deporte aparece como una eventual última instancia para los jugadores argentinos. Paredes podrá completar su sanción tras la ventana internacional de la FIFA programada entre el 7 y el 15 de junio de 2027.