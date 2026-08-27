Fifa cambia cómo cumplirán sus sanciones los jugadores de Argentina tras la final del Mundial 2026

La Fifa aceptó modificar la forma en que los jugadores de Argentina cumplirán las sanciones impuestas por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 ante España, según informó este jueves la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

La entidad argentina solicitó formalmente que las suspensiones puedan descontarse tanto en partidos amistosos de clase “A” como en encuentros oficiales, según cuál se dispute primero. La petición fue aprobada por la Fifa.

Las sanciones alcanzan a Leandro Paredes, suspendido por diez partidos; Nahuel Molina, por siete; Thiago Almada, por uno; y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, por tres encuentros. Los castigos se originaron por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial, en la que España derrotó 1-0 a Argentina.

Pese a este cambio en la forma de cumplir las suspensiones, la AFA mantiene su intención de apelar las sanciones al considerar que son excesivas.

“La Asociación del Futbol Argentino, en defensa de sus derechos y el de sus futbolistas, se encuentra a la espera de los fundamentos de las decisiones a fin de interponer los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de la Fifa, teniendo al TAS eventualmente como última instancia”, indicó la entidad.

El asesor jurídico de la AFA, Andrés Paton Urich, ya había adelantado que la federación buscaría reducir los castigos. “Consideramos que las sanciones son exageradas y buscaremos que sean morigeradas”, declaró a DSports.

Además de las suspensiones, la AFA recibió una multa de US$321 mil por diferentes incidentes ocurridos durante los partidos contra Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España en el Mundial 2026.

Argentina también deberá disputar sus próximos dos partidos como local con una restricción del 50% de espectadores, aunque la federación continuará con el proceso de apelación ante la Fifa y eventualmente podría acudir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).