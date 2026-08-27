Fútbol Internacional
Sorteo de la Champions League: estos son los partidos imperdibles de la fase liga
La fase liga de la Uefa Champions League 2026-2027 promete emociones desde la primera jornada con enfrentamientos que reúnen historia, rivalidades y recuerdos imborrables del futbol europeo.
El secretario general adjunto de la UEFA, Giorgio Marchetti (centro), el exinternacional francés Thierry Henry (izquierda) y el exinternacional español David Villa durante el sorteo de la fase de liga de la Uefa Champions League 2026/27(Foto Prensa Libre: EFE).
La nueva fase liga de la Champions League traerá algunos de los partidos más atractivos del futbol europeo, con duelos cargados de historia, reencuentros y finales inolvidables.
El Real Madrid se enfrentará al Inter de Milán y al Arsenal. José Mourinho volverá a cruzarse con el club italiano al que llevó al triplete en el 2010, mientras que los londinenses buscarán mantener su historial favorable frente al conjunto blanco.
El Barcelona tendrá dos grandes retos ante el Manchester City y el PSG. Rodri se medirá a su antiguo equipo, mientras que Luis Enrique enfrentará al club con el que ganó la Champions en el 2015. Además, ambos equipos revivirán recordados enfrentamientos de los últimos años.
Uno de los cruces más emotivos será el Atlético de Madrid-Bayern Múnich, que recordará la final de 1974, en la que los alemanes frustraron el sueño rojiblanco de conquistar su primera Copa de Europa. Los colchoneros también jugarán contra el Liverpool y el Manchester United.
Otros encuentros destacados serán Manchester City-PSG, Inter-Liverpool, Bayern-Arsenal y Manchester United-Bayern, partidos que evocan finales históricas y grandes rivalidades europeas.
La Champions del 2026 reunirá décadas de historia en una fase liga que promete emociones desde el inicio y volverá a poner frente a frente a algunos de los clubes más importantes del continente.
Grandes duelos de la fase liga:
- Real Madrid vs. Inter
- Arsenal vs. Real Madrid
- Barcelona vs. Manchester City
- PSG vs. Barcelona
- Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich
- Liverpool vs. Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid vs. Manchester United
- Manchester City vs. PSG
- Inter vs. Liverpool
- Bayern Múnich vs. Arsenal
- Manchester United vs. Bayern Múnich