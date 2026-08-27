Sorteo de la Champions League: estos son los partidos imperdibles de la fase liga

La nueva fase liga de la Champions League traerá algunos de los partidos más atractivos del futbol europeo, con duelos cargados de historia, reencuentros y finales inolvidables.

El Real Madrid se enfrentará al Inter de Milán y al Arsenal. José Mourinho volverá a cruzarse con el club italiano al que llevó al triplete en el 2010, mientras que los londinenses buscarán mantener su historial favorable frente al conjunto blanco.

El Barcelona tendrá dos grandes retos ante el Manchester City y el PSG. Rodri se medirá a su antiguo equipo, mientras que Luis Enrique enfrentará al club con el que ganó la Champions en el 2015. Además, ambos equipos revivirán recordados enfrentamientos de los últimos años.

Uno de los cruces más emotivos será el Atlético de Madrid-Bayern Múnich, que recordará la final de 1974, en la que los alemanes frustraron el sueño rojiblanco de conquistar su primera Copa de Europa. Los colchoneros también jugarán contra el Liverpool y el Manchester United.

Otros encuentros destacados serán Manchester City-PSG, Inter-Liverpool, Bayern-Arsenal y Manchester United-Bayern, partidos que evocan finales históricas y grandes rivalidades europeas.

La Champions del 2026 reunirá décadas de historia en una fase liga que promete emociones desde el inicio y volverá a poner frente a frente a algunos de los clubes más importantes del continente.

Grandes duelos de la fase liga: