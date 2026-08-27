“No queremos al VAR rearbitrando”: estos son los cambios que anunció la Uefa para esta temporada

La Uefa pidió a los árbitros reducir al mínimo los errores en las intervenciones del VAR y tomar decisiones con mayor rapidez sobre el terreno de juego, según explicó este jueves en Mónaco Roberto Rosetti, director de Arbitraje del organismo europeo.

“Queremos que sean firmes. El VAR es un gran proyecto, pero queremos a los árbitros en el centro tomando decisiones. No queremos al VAR rearbitrando, ni árbitros esperando al VAR. Queremos evidencias claras y errores claros para la intervención del VAR. No nos gustan las situaciones microscópicas”, afirmó Rosetti.

El dirigente presentó las novedades arbitrales para la presente temporada, que ya fueron comunicadas a jugadores, entrenadores y clubes. El objetivo, explicó, es unificar los criterios tanto sobre el terreno de juego como en el uso del videoarbitraje y conseguir mayor consistencia en las decisiones.

Cambios para evitar pérdidas de tiempo Entre las modificaciones en las reglas de juego, Rosetti destacó las medidas para combatir las pérdidas deliberadas de tiempo.

Una de ellas establece sanciones cuando un futbolista tarde más de 10 segundos en abandonar el terreno de juego durante una sustitución. También habrá mayor control del tiempo perdido por lesiones y en la reanudación del encuentro después de los goles. Rosetti también explicó que, a diferencia de lo aplicado durante el Mundial, en las competiciones europeas no se mostrará automáticamente una tarjeta roja cuando un jugador se cubra la boca para decir algo a un rival.

El árbitro podrá mostrar una amarilla si considera que existe un comportamiento antideportivo, mientras que el incidente podría ser analizado posteriormente para determinar si corresponde una sanción disciplinaria. “Hemos visto a jugadores pidiendo la roja solo porque un rival se tapa la boca y eso no nos gusta”, explicó.

El VAR también podrá intervenir cuando exista un error de identidad relacionado con una segunda tarjeta amarilla. Rosetti, sin embargo, considera que este tipo de situaciones serán poco frecuentes. “Estoy seguro de que veremos pocas intervenciones por errores de identificación en nuestras competiciones”, señaló.

Mano en el área será penalti en una situación específica Otra de las novedades está relacionada con los saques dentro del área. A partir de ahora, si un jugador toca el balón con la mano después de un saque, la acción será sancionada con penalti, independientemente de si existía o no la intención de poner el balón en juego.

Rosetti hizo referencia a situaciones similares ocurridas en la pasada Liga de Campeones, como una acción protagonizada por Marc Pubill y Juan Musso durante el encuentro entre Barcelona y Atlético de Madrid.

Solo los capitanes podrán acercarse al árbitro La Uefa también pidió mayor rigor en el cumplimiento de la norma que establece que únicamente el capitán de cada equipo puede acercarse al árbitro para dialogar sobre sus decisiones.

Rosetti aseguró que los futbolistas que rodeen al colegiado o se acerquen para protestar se exponen a recibir una tarjeta amarilla. “No nos gusta que rodeen al árbitro y el que se aproxime al árbitro será amonestado”, concluyó.