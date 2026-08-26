VIDEO | Así fue el triplete de Mbappé en la goleada del Real Madrid ante la Real Sociedad

El Real Madrid derrotó con autoridad 4-1 a la Real Sociedad en su estreno de la temporada en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto merengue fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro ante un cuadro donostiarra que intentó competir y por momentos puso resistencia.

Incluso logró igualar el marcador en la primera mitad, pero en el complemento los blancos impusieron su jerarquía, hicieron valer su condición de favoritos y terminaron firmando una contundente goleada ante el conjunto txuri-urdin.

En una noche brillante, la gran figura fue Kylian Mbappé. El delantero francés anotó tres goles y consiguió su primer triplete de la temporada, dejando claro que volverá a luchar por el Pichichi por tercer año consecutivo. Con apenas dos jornadas disputadas, Mbappé ya suma tres anotaciones y ha comenzado el campeonato en gran forma.

El otro tanto madridista fue obra de Vinícius Júnior, quien también destacó con una gran actuación frente a su afición. Además, el encuentro marcó el regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu.

Mbappé marca un triplete; Vinícius aporta gol y asistencia

El primer gol de Mbappé llegó al minuto 40. La jugada nació tras una carrera de Federico Valverde por la banda derecha. El uruguayo encontró al francés dentro del área, quien controló el balón y sacó un potente zurdazo que se incrustó en el ángulo de la portería defendida por Álex Remiro.

GOOOOOOOOL DE MBAPPE!!!!



ESPECTACULAR CONTROL ORIENTADO DEL FRANCÉS Y GOLAZO POR LA ESCUADRA



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El segundo tanto llegó al minuto 60, luego de una combinación entre Cucurella, Valverde y Jude Bellingham. Una rápida sucesión de pases terminó con una asistencia del inglés para Mbappé. El atacante francés quedó frente al guardameta y definió con un disparo raso de pierna derecha para ampliar la ventaja madridista.

GOOOOOOOL MBAPPEEEEEEEE!!!!!



DOBLETE DEL FRANCÉS, DOBLETE DEL DE SIEMPRE!!!

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Mbappé completó el triplete al minuto 80. Vinícius Júnior filtró una asistencia de tres dedos que dejó al francés frente al arco. Mbappé definió con una vaselina que superó la salida de Remiro y desató la ovación del Santiago Bernabéu.