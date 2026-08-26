Champions League 2026-2027: cuándo es el sorteo, a qué hora y dónde verlo en Guatemala

La Uefa Champions League 2026-2027 comenzará a tomar forma este jueves con el sorteo de la fase de liga, que se celebrará en el Grimaldi Forum de Mónaco, donde los 36 clubes participantes conocerán el camino que deberán recorrer en busca del título europeo.

El torneo de clubes llegará a su punto culminante el próximo 5 de junio del 2027, cuando se dispute la final en el Estadio Metropolitano de Madrid, escenario que albergará por segunda ocasión el partido decisivo de la máxima competición europea.

Esta edición será la tercera temporada bajo el nuevo formato de competición, que incrementó la intensidad desde las primeras jornadas y promete, de nuevo, las tradicionales "noches mágicas" de la Champions League.

El París Saint-Germain comenzará la nueva campaña como el principal candidato al título. El conjunto francés llega como vigente bicampeón de Europa y buscará conquistar su tercera Champions League consecutiva, una hazaña que en el siglo XXI únicamente ha logrado el Real Madrid.

Con una plantilla consolidada y la experiencia adquirida en las últimas temporadas, el club parisino intentará ampliar su historial en el futbol europeo.

El nuevo formato se consolida

La Champions League 2026-2027 será la tercera edición que se dispute bajo el formato de liga única, implementado por la Uefa para aumentar la competitividad del torneo. Cada uno de los 36 equipos disputará ocho partidos ante rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante. Todos los clubes formarán parte de una clasificación general y acumularán puntos durante la fase de liga.

Una de las reglas establece que los equipos no podrán enfrentarse a clubes de su misma federación nacional en esta primera etapa del certamen. Además, el sistema de bombos cambió respecto de años anteriores. Ya no existe uno reservado exclusivamente para los campeones de las ligas nacionales, pues los clubes se distribuyen en cuatro bombos según su coeficiente Uefa.

Una vez concluida la fase de liga, que se disputará entre septiembre del 2026 y enero del 2027, los ocho primeros lugares de la clasificación avanzarán directamente a los octavos de final.

Los equipos ubicados entre las posiciones 9 y 24 jugarán una ronda de play-offs para completar los clasificados a la siguiente fase, mientras que los clubes que finalicen entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados de las competiciones europeas.

¿Cuándo es el sorteo?

El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027 se realizará este jueves 27 de agosto del 2026 en el Grimaldi Forum de Mónaco.

Hora en Guatemala: 10 horas

Los aficionados podrán seguir la ceremonia por ESPN, Disney+ Premium y las plataformas oficiales UEFA.com.

Calendario de la Uefa Champions League 2026-2027

Fase de liga

Jornada 1: del 8 al 10 de septiembre del 2026

Jornada 2: 13 y 14 de octubre del 2026

Jornada 3: 20 y 21 de octubre del 2026

Jornada 4: 3 y 4 de noviembre del 2026

Jornada 5: 24 y 25 de noviembre del 2026

Jornada 6: 8 y 9 de diciembre del 2026

Jornada 7: 19 y 20 de enero del 2027

Jornada 8: 27 de enero del 2027

Fase eliminatoria

Play-offs: 16, 17, 23 y 24 de febrero del 2027

Octavos de final: 9, 10, 16 y 17 de marzo del 2027

Cuartos de final: 6, 7, 13 y 14 de abril del 2027

Semifinales: 27 y 28 de abril, y 4 y 5 de mayo del 2027

Final

5 de junio del 2027

Estadio Metropolitano, Madrid, España

Europa se prepara para una nueva edición de la Champions League, en la que el PSG buscará conquistar un histórico tricampeonato, mientras los demás aspirantes intentarán destronar al vigente campeón en el camino hacia Madrid.