De estrella de Inglaterra a estar sin equipo: ¿de qué acusan a Sterling y por qué deberá comparecer ante un tribunal?

El futbolista inglés Raheem Sterling, actualmente sin equipo, fue acusado de conducción temeraria y posesión de óxido nitroso, por lo que deberá comparecer ante un tribunal del sur de Inglaterra después de sufrir un accidente automovilístico en mayo pasado.

El jugador de 31 años fue detenido y posteriormente puesto en libertad bajo fianza el 28 de mayo, luego de estrellar su Lamborghini en la localidad de Hampshire. Sterling se encuentra sin club después de finalizar su contrato con el Chelsea y pasar seis meses en el Feyenoord.

Según informó un portavoz del tribunal de Hampshire & Isle of Wight, el futbolista enfrenta cargos por conducción temeraria, posesión de óxido nitroso y por no proporcionar una prueba requerida por las autoridades. No se detalló si esta última correspondía a un control de alcohol o drogas.

Sterling, quien disputó 82 partidos con la selección de Inglaterra hasta 2022, llegó al Chelsea ese mismo año procedente del Manchester City en una transferencia cercana a los 55 millones.

Sin embargo, el atacante no logró consolidarse con el conjunto londinense. Posteriormente fue cedido al Arsenal y, más adelante, quedó fuera de los planes del Chelsea, hasta finalizar su vínculo con el club.

Tras su salida, Sterling pasó seis meses en el Feyenoord y actualmente se encuentra sin equipo mientras afronta el proceso judicial derivado del accidente ocurrido en mayo.