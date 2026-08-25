Real Madrid vs. Real Sociedad: día, hora y dónde ver el debut de los blancos como locales en el Bernabéu

El Real Madrid regresará a la actividad este miércoles en La Liga, luego de su debut del sábado, cuando se impuso 2-1 al Espanyol en un encuentro disputado. El conjunto merengue tuvo que esperar hasta los minutos finales para quedarse con los tres puntos, gracias a un gol de Carlos Espí que le dio la primera victoria de la temporada al conjunto madridista.

Ahora, el equipo dirigido por José Mourinho afrontará un nuevo desafío en el campeonato español, con su primera presentación como local en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos recibirán a la Real Sociedad en el encuentro reprogramado correspondiente a la jornada 1 de La Liga.

El Real Madrid no disputó la fecha inaugural del torneo porque contaba con una plantilla reducida, ya que varios de sus futbolistas, tras participar en la Copa Mundial del 2026, tenían pocos días de haberse incorporado al grupo después de sus vacaciones. Al igual que el conjunto madridista, otros equipos también vieron modificados sus calendarios por la participación de sus jugadores en compromisos internacionales durante el verano.

Tras un estreno con algunas dudas en su funcionamiento, el cuadro merengue buscará sumar su segunda victoria consecutiva y ofrecer una mejor imagen ante su afición. Además, existe expectativa por el regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu, donde vivió momentos destacados durante su primera etapa al frente del club.

Por su parte, la Real Sociedad intentará sorprender en la capital española. El conjunto vasco buscará complicar a uno de los principales candidatos al título y sumar puntos en una de las visitas más exigentes de la temporada.

Día, hora y dónde ver el partido entre Real Madrid y Real Sociedad

El encuentro entre Real Madrid y Real Sociedad se disputará este miércoles 26 de agosto a las 13 horas. El partido podrá seguirse por la señal de Sky Sports y mediante la plataforma de streaming ViX Premium.

Asimismo, los aficionados podrán consultar el minuto a minuto, las incidencias, las estadísticas y la cobertura en vivo a través de DataFactory en Prensa Libre. El Real Madrid buscará su segundo triunfo de la temporada, mientras que la Real Sociedad intentará sumar puntos como visitante.