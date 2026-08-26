Dos campeones del mundo con Brasil respaldan a Infantino en medio de las críticas a la Fifa

Leyendas del futbol como los brasileños Cafú y Roberto Carlos y el argentino Javier Zanetti expresaron su respaldo al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, quien atraviesa un momento de fuertes cuestionamientos por su fallido proyecto para vender a inversores privados una participación de los derechos comerciales del Mundial.

"En los últimos diez años hemos sido testigos de la labor realizada por la Fifa y el presidente Infantino para lograr una representación de los futbolistas en el mundo del fútbol, algo que antes no existía", señalaron en un mensaje difundido en redes sociales.

El pronunciamiento también fue compartido por otros exfutbolistas, entre ellos los argentinos Esteban Cambiasso y Javier Pastore, el brasileño Pepe, el colombiano Iván Córdoba y el mexicano Jared Borgetti.

Los exjugadores defendieron especialmente la participación que, según ellos, han ganado los futbolistas dentro de la estructura de la Fifa durante la gestión de Infantino. "Se ha dado voz y un lugar en nuestro deporte a jugadores a través de participación en comités, proyectos y grupos de trabajo. Nuestras opiniones son escuchadas y muchas iniciativas en beneficio del fútbol se moldean gracias a nuestras reflexiones, ideas, planes y participación", expresaron.

Respaldo a la gestión de Infantino Los firmantes aseguraron estar comprometidos con aprovechar el alcance del futbol para "transformar vidas, mejorar sociedades y ampliar las oportunidades para todos en el mundo".

"Seguiremos dispuestos a apoyar la gran evolución que ha experimentado nuestro deporte en la última década para que continúe llegando y beneficiando a personas de todos los países donde se juega al futbol", concluyeron.

El brasileño Felipe Melo también manifestó públicamente su respaldo a Infantino y destacó que jugadores y exjugadores cuentan actualmente con espacios para participar y expresar sus opiniones dentro del fútbol internacional. "He estado ahí. He hablado. He dado mi opinión. He estado en desacuerdo. Y se me ha escuchado", afirmó el exfutbolista en Instagram.

Melo sostuvo además que el fútbol es "más global que nunca" y aseguró haber observado "cambios reales" durante los últimos años. "Presidente Infantino, tiene mi respeto, mi confianza y todo mi apoyo. Estoy con usted. Estoy con la Fifa y con todos aquellos que realmente quieren seguir haciendo avanzar el fútbol. Puede contar conmigo, presidente. Siempre", expresó.

Infantino, en medio de fuertes cuestionamientos Las muestras de respaldo llegan en un momento de creciente presión sobre Infantino, quien aspira a continuar al frente de la Fifa en el Congreso previsto para marzo de 2027.

El dirigente ha recibido fuertes críticas en las últimas semanas, principalmente por su proyecto para vender a inversores privados una participación del 20% de los derechos comerciales del Mundial, iniciativa que finalmente fue retirada. La Uefa, la Confederación Asiática de Futbol (AFC) y la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) se encuentran entre los organismos que han cuestionado el proyecto y la gestión de Infantino.

El respaldo de Cafú, Roberto Carlos, Zanetti y otras figuras aparece además en medio de una división entre referentes del futbol mundial, luego de que otros exjugadores reclamaran recientemente cambios en la conducción y la estructura de gobierno de la Fifa.