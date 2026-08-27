Atlético se planta ante el Barcelona y define su postura por el futuro de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid reiteró este jueves que no negociará el traspaso de Julián Álvarez al Barcelona y aseguró que confía en que el delantero argentino comprenda la decisión y se concentre en ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos.

“El club está convencido de que Julián comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos”, señaló la entidad rojiblanca en un comunicado. El Atlético informó además que su consejo de administración respaldó de forma unánime la decisión de no negociar la transferencia del atacante al conjunto azulgrana.

A seis días para el cierre del mercado de fichajes, el futuro de Julián Álvarez continúa abierto. Las opciones pasan por permanecer en el Atlético o salir hacia un club distinto del Barcelona o el Real Madrid. El Arsenal aparece como uno de los posibles destinos, aunque por el momento no existe una propuesta concreta ni el visto bueno del futbolista, cuya intención es jugar en el Barça.

Julián Álvarez se ausenta de los entrenamientos El delantero argentino no participó en los dos últimos entrenamientos del Atlético debido a una indisposición que comenzó durante la noche del martes. Este jueves volvió a ausentarse de la sesión al continuar con las molestias.

La situación se produce mientras persisten las dudas sobre su futuro. Julián Álvarez ha expresado tanto pública como internamente su deseo de abandonar el Atlético durante este mercado.

El atacante ya había comunicado esa intención al club durante el tramo final de la temporada pasada y volvió a referirse a su futuro el 22 de junio, después del partido entre Argentina y Austria por la fase de grupos del Mundial 2026. En aquella oportunidad aseguró que “lo mejor para todos es una transferencia” y expresó su deseo de “cumplir” su “sueño”, aunque no mencionó directamente al Barcelona.

El Atlético se cierra a negociar con el Barcelona

La postura del Atlético respecto del conjunto catalán se mantiene firme. El club ya había advertido que no negociaría el traspaso con el Barcelona, cuya única oferta habría sido presentada a finales de mayo por 100 millones de euros pagaderos en seis plazos.

Ante esa propuesta, la entidad madrileña se remitió a la cláusula de rescisión de Julián Álvarez, fijada en 500 millones de euros. El argentino tiene contrato con el Atlético hasta el 30 de junio de 2030.

Respaldo unánime del Consejo de Administración a la estrategia del club.



No se negociará el traspaso de Julián Alvarez al FC Barcelona.



ℹ️ https://t.co/JvIMjddRvd — Atlético de Madrid (@Atleti) August 27, 2026

La tensión entre ambos clubes aumentó después de que el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, acusara públicamente al Barcelona de mantener contactos y realizar movimientos alrededor de un futbolista con contrato vigente. “El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define”, afirmó Gil Marín el pasado 23 de junio.

El dirigente también acusó al Barcelona de intentar proyectar que tiene capacidad para afrontar una operación que, según su criterio, no puede realizar y comparó la situación con lo sucedido anteriormente con Nico Williams y el Athletic Club.

Con el cierre del mercado cada vez más cerca, el Atlético mantiene su postura de no facilitar la llegada de Julián Álvarez al Barcelona, mientras espera que el delantero retome los entrenamientos y vuelva a centrarse en los objetivos deportivos del equipo.