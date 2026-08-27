Fútbol Internacional
Champions League: estos son los rivales de Real Madrid y Barcelona en la fase de liga
Con el objetivo de volver a la cima del futbol europeo, Real Madrid y Barcelona conocieron este jueves a sus rivales para la fase de liga de la Champions League 2026-2027.
El trofeo de la Liga de Campeones reposa en el escenario antes del sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 2026/27 en el Grimaldi Forum de Mónaco.(Foto Prensa Libre: EFE).
La Uefa realizó este jueves 27 de agosto el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026-2027, el torneo de clubes más importante del Viejo Continente. La edición marcará el tercer año consecutivo del nuevo formato de competencia, que reúne a 36 clubes en una clasificación general.
Cada club disputará ocho encuentros ante rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante. Al finalizar esta etapa, los ocho mejores equipos avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los ubicados entre los puestos 9 y 24 disputarán una ronda de play-offs para completar los clasificados. Los equipos que finalicen entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados de las competiciones europeas.
Entre los protagonistas del sorteo destacaron el Real Madrid y el Barcelona. Los madridistas, máximos ganadores de la competición con 15 títulos, comenzarán una nueva participación europea con el objetivo de conquistar su decimosexta Champions League. Por su parte, el conjunto azulgrana buscará sumar la sexta Champions League de su historia.
Ambos equipos afrontarán una fase de liga con rivales de peso. El Real Madrid se medirá a clubes como el Inter de Milán, el Arsenal y la Roma, mientras que el Barcelona enfrentará al Manchester City y al vigente bicampeón del torneo, el París Saint-Germain.
Real Madrid va por la Champions número 16
El Real Madrid, máximo ganador de la historia del torneo, volverá a ser uno de los principales candidatos al título. El conjunto merengue comenzará una nueva participación europea bajo la dirección de José Mourinho, quien regresa al banquillo blanco con la misión de conquistar la Champions League.
El entrenador portugués afronta su primera Champions League en esta segunda etapa al frente del club madrileño, después de quedarse en tres ocasiones consecutivas a las puertas de la final durante su primer ciclo.
Rivales del Real Madrid
Como local
- Inter de Milán
- PSV Eindhoven
- RB Leipzig
- LASK Linz
Como visitante
- Arsenal
- Roma
- Shakhtar Donetsk
- AEK Atenas
Entre los principales desafíos del Real Madrid están las visitas al Emirates Stadium para enfrentar al Arsenal y al Olímpico de Roma.
🆚 ¡Estos son nuestros rivales en la fase liga de la @LigaDeCampeones!@adidasfootball pic.twitter.com/KX8TeP3iNb— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 27, 2026
Barcelona busca recuperar la gloria europea
El FC Barcelona intentará conquistar la sexta Champions League de su historia. Los azulgranas tendrán una exigente fase de liga, en la que se medirán a varios de los clubes más competitivos del continente. Entre los encuentros más esperados destacan el enfrentamiento contra el vigente bicampeón europeo, el París Saint-Germain, y el duelo frente al Manchester City.
Rivales del Barcelona
Como local
- Manchester City
- Aston Villa
- Feyenoord
- Como
Como visitante
- París Saint-Germain
- Sporting CP
- Galatasaray
- Sabah
El equipo catalán afrontará una fase de liga exigente, con partidos que pondrán a prueba sus aspiraciones de volver a conquistar el torneo tras mas de una década.
🏆 Our rivals in the league phase of the #UCL#UCLDraw | @championsleague pic.twitter.com/zfEyNHTA1x— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2026
Una Champions que promete emociones
La temporada 2026-2027 de la Uefa Champions League tendrá grandes enfrentamientos desde la fase de liga. Real Madrid y Barcelona serán nuevamente dos de los representantes del futbol español y buscarán destronar al PSG, vigente bicampeón del torneo.
La ruta hacia Madrid está definida. Los dos clubes españoles deberán demostrar en el terreno de juego que tienen argumentos para luchar por el título y alcanzar la final en el Metropolitano el próximo 5 de junio del 2027.