Champions League: estos son los rivales de Real Madrid y Barcelona en la fase de liga

La Uefa realizó este jueves 27 de agosto el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026-2027, el torneo de clubes más importante del Viejo Continente. La edición marcará el tercer año consecutivo del nuevo formato de competencia, que reúne a 36 clubes en una clasificación general.

Cada club disputará ocho encuentros ante rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante. Al finalizar esta etapa, los ocho mejores equipos avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los ubicados entre los puestos 9 y 24 disputarán una ronda de play-offs para completar los clasificados. Los equipos que finalicen entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados de las competiciones europeas.

Entre los protagonistas del sorteo destacaron el Real Madrid y el Barcelona. Los madridistas, máximos ganadores de la competición con 15 títulos, comenzarán una nueva participación europea con el objetivo de conquistar su decimosexta Champions League. Por su parte, el conjunto azulgrana buscará sumar la sexta Champions League de su historia.

Ambos equipos afrontarán una fase de liga con rivales de peso. El Real Madrid se medirá a clubes como el Inter de Milán, el Arsenal y la Roma, mientras que el Barcelona enfrentará al Manchester City y al vigente bicampeón del torneo, el París Saint-Germain.

Real Madrid va por la Champions número 16

El Real Madrid, máximo ganador de la historia del torneo, volverá a ser uno de los principales candidatos al título. El conjunto merengue comenzará una nueva participación europea bajo la dirección de José Mourinho, quien regresa al banquillo blanco con la misión de conquistar la Champions League.

El entrenador portugués afronta su primera Champions League en esta segunda etapa al frente del club madrileño, después de quedarse en tres ocasiones consecutivas a las puertas de la final durante su primer ciclo.

Rivales del Real Madrid

Como local

Inter de Milán

PSV Eindhoven

RB Leipzig

LASK Linz

Como visitante

Arsenal

Roma

Shakhtar Donetsk

AEK Atenas

Entre los principales desafíos del Real Madrid están las visitas al Emirates Stadium para enfrentar al Arsenal y al Olímpico de Roma.

🆚 ¡Estos son nuestros rivales en la fase liga de la @LigaDeCampeones!@adidasfootball pic.twitter.com/KX8TeP3iNb — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 27, 2026

Barcelona busca recuperar la gloria europea

El FC Barcelona intentará conquistar la sexta Champions League de su historia. Los azulgranas tendrán una exigente fase de liga, en la que se medirán a varios de los clubes más competitivos del continente. Entre los encuentros más esperados destacan el enfrentamiento contra el vigente bicampeón europeo, el París Saint-Germain, y el duelo frente al Manchester City.

Rivales del Barcelona

Como local

Manchester City

Aston Villa

Feyenoord

Como

Como visitante

París Saint-Germain

Sporting CP

Galatasaray

Sabah

El equipo catalán afrontará una fase de liga exigente, con partidos que pondrán a prueba sus aspiraciones de volver a conquistar el torneo tras mas de una década.

Una Champions que promete emociones

La temporada 2026-2027 de la Uefa Champions League tendrá grandes enfrentamientos desde la fase de liga. Real Madrid y Barcelona serán nuevamente dos de los representantes del futbol español y buscarán destronar al PSG, vigente bicampeón del torneo.

La ruta hacia Madrid está definida. Los dos clubes españoles deberán demostrar en el terreno de juego que tienen argumentos para luchar por el título y alcanzar la final en el Metropolitano el próximo 5 de junio del 2027.