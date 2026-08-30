Video: así fue el póker de Messi en la goleada 7-1 del Inter Miami ante Montreal

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Video: así fue el póker de Messi en la goleada 7-1 del Inter Miami ante Montreal

Lionel Messi anotó cuatro goles y dio una asistencia a Luis Suárez en una actuación histórica que le permitió alcanzar los 927 goles en su carrera profesional.

Alejandra Soto

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Lionel Messi celebra su tercer gol en la goleada 7-1 del Inter Miami sobre Montreal en el Nu Stadium por la MLS. (Foto Prensa Libre: MLS)

Lionel Messi volvió a ser el protagonista absoluto con Inter Miami. El capitán argentino firmó un póker de goles en la goleada 7-1 sobre Montreal en el Nu Stadium en lo que fue una de las actuaciones más completas de su temporada con las Garzas.

El partido comenzó con Casemiro abriendo el marcador de cabeza al minuto 20 tras un centro de Telasco Segovia. Montreal empató al 37 pero Messi apareció de inmediato para responder con el primer gol de su noche.

Los cuatro goles de Messi

El primer tanto llegó al minuto 40 con un preciso tiro libre desde la derecha del área. El balón se desvió levemente en un defensor antes de entrar al arco dejando sin reacción al portero Thomas Gillier.

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El segundo fue el más espectacular de la noche. Al minuto 52 Messi se filtró en el área dominando el balón y dejó en el camino a tres defensores a pura gambeta antes de cruzar el remate junto al palo en una jugada que recordó a sus mejores momentos.

Al minuto 80 Messi brindó una lujosa asistencia a Luis Suárez para el 4-1 antes de anotar él mismo el quinto con un toque sutil por encima del arquero tras un pase de Rodrigo De Paul para el 5-1.

El cuarto gol llegó en el tiempo añadido con otro tiro libre seco que se metió en el ángulo izquierdo del portero para el 7-1 definitivo cerrando una noche histórica para el rosarino en el Nu Stadium de Miami.

Con este póker Messi llegó a 927 goles en su carrera profesional y se colocó como el máximo anotador de la MLS con 18 tantos en la temporada en lo que fue además la primera victoria del Inter Miami tras cinco partidos sin ganar.

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Alejandra Soto

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