Mourinho sigue invicto: Real Madrid aplastó 4-0 al Málaga y lidera LaLiga

El Real Madrid de José Mourinho sigue imparable. Los merengues aplastaron 4-0 al Málaga en el Santiago Bernabéu para sumar su tercera victoria consecutiva en LaLiga 2026-27 y quedarse como líderes en solitario del campeonato español a la espera de que el Barcelona dispute su partido ante el Rayo Vallecano.

El partido comenzó con el Madrid tomando el control rápidamente. Bellingham abrió el marcador al minuto 19 con una acción individual donde se fue de tres rivales y definió con precisión para poner el 1-0 en lo que fue el primer tanto de una noche que se convirtió en una exhibición de los merengues en su propio estadio.

El segundo gol llegó minutos después en un rebote de Herrero que acabó en propia puerta tras un remate de cabeza de Bellingham al minuto 26. Mbappé se sumó a la fiesta al minuto 30 rematando de primera un centro de Trent Alexander-Arnold para poner el 3-0 antes del descanso en lo que fue un primer tiempo demoledor para el conjunto blanco.

Mourinho realizó cinco cambios en el once respecto a los partidos anteriores. Cucurella debutó como titular con el Madrid mientras que Trent Rüdiger Camavinga y Brahim también tuvieron su oportunidad en una rotación que demostró la profundidad del plantel merengue en este inicio de temporada.

Madrid no bajó el ritmo

En la segunda mitad el Madrid siguió dominando sin necesidad de forzar el juego. El equipo administró el resultado con comodidad aunque el Bernabéu vivió un momento de tensión cuando el árbitro señaló un polémico penal al Málaga que finalmente fue anulado por el VAR al no existir voluntariedad en la mano.

Yan Diomande ingresó al minuto 65 y tuvo media hora de juego para mostrar su fútbol eléctrico en lo que fue su mejor actuación con la camiseta blanca hasta el momento. El costamarfileño llegó a la Real Madrid en el mercado veraniego y poco a poco va ganando protagonismo bajo las órdenes de Mourinho.

El broche de oro lo puso Arda Güler que recién había ingresado al campo en sustitución de Bellingham. El turco solo tuvo que empujar un balón que le sirvió Vinícius tras una gran acción dentro del área para poner el 4-0 definitivo que cerró una noche de goleada en el Bernabéu.

Con esta victoria el Real Madrid suma nueve puntos en tres jornadas y se instala como líder en solitario de LaLiga 2026-27 presionando al Barcelona que llega como vigente campeón. Mourinho mantiene su invicto en su segunda etapa al frente del club blanco y el equipo muestra señales de que esta temporada podría ser especialmente competitiva para los merengues.