De las críticas a levantar la Copa del Mundo: así fue la historia de Lionel Messi con Argentina

La historia de Lionel Messi con la Selección de Argentina llegó a su capítulo final. Con el anuncio oficial de su retiro de la Albiceleste culmina una trayectoria marcada por desafíos, críticas, derrotas dolorosas y conquistas históricas que lo convirtieron en uno de los futbolistas más determinantes en la historia del conjunto argentino.

Desde muy joven, el vínculo de Messi con Argentina estuvo en riesgo. Tras trasladarse a España en el 2000 para incorporarse a las divisiones inferiores del Barcelona, su talento despertó el interés de la Federación Española, que buscó convencerlo de representar a la selección de ese país. Sin embargo, prevaleció su deseo de vestir la camiseta albiceleste, gracias al impulso de su padre, Jorge Messi, quien trabajó para que la Asociación del Futbol Argentino le abriera las puertas.

La oportunidad llegó en el 2004 con la selección sub-20 y, apenas un año después, Messi lideró a Argentina hacia el título mundial juvenil en Países Bajos, donde mostró el potencial que lo convertiría en una figura del futbol.

Su debut con la selección mayor ocurrió en agosto del 2005 ante Hungría: fue expulsado apenas un minuto después de ingresar en el terreno de juego. Ese tropiezo inicial quedó como una anécdota dentro de su carrera.

En el Mundial de Alemania del 2006 marcó su primer gol en una Copa del Mundo, aunque Argentina quedó eliminada en cuartos de final. Con el paso de los años, las comparaciones con Diego Armando Maradona y la exigencia de replicar en la selección el nivel que mostraba en el Barcelona aumentaron la presión sobre Messi.

Su primer gran éxito con la selección absoluta llegó en los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008, donde conquistó la medalla de oro junto con una generación de futbolistas destacados. Los años siguientes, sin embargo, estuvieron marcados por las derrotas.

La eliminación en cuartos de final del Mundial de Sudáfrica del 2010 fue el comienzo de una etapa complicada que alcanzó su punto más difícil entre el 2014 y el 2016. Argentina perdió la final del Mundial de Brasil del 2014 frente a Alemania y después cayó en dos finales consecutivas de la Copa América ante Chile, ambas definidas por penales.

Tras esos resultados, Messi anunció en el 2016 su retiro de la selección. "Ya está, se terminó para mí la selección. Ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina", expresó entonces.

El respaldo de los aficionados argentinos propició su regreso pocos meses después. A partir de ese momento comenzó la etapa más exitosa de su carrera internacional. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, Messi asumió el liderazgo de una nueva generación y llevó al equipo a conquistar la Copa América del 2021 en el estadio Maracaná, con lo que Argentina puso fin a una sequía de títulos de casi tres décadas.

En el 2022, Argentina derrotó a Italia en la Finalissima y después ganó el Mundial de Catar, donde Messi levantó la Copa del Mundo y obtuvo el título que faltaba en su palmarés. El título mundial consolidó su lugar en la historia del futbol argentino. Murales con su imagen aparecieron en todo el país y cada presentación de la selección se convirtió en una celebración para homenajear al capitán.

Messi continuó compitiendo y lideró a Argentina hacia otro título continental en el 2024. Dos años después, con 39 años, estuvo cerca de sumar una segunda Copa del Mundo consecutiva, pero la Albiceleste cayó en la final ante España.

Pese a esa última derrota, Messi cierra su etapa con la selección con una trayectoria marcada por récords, goles y trofeos, además de la capacidad para superar momentos adversos.

Con su retiro de la selección finaliza una era del futbol argentino. Su legado permanecerá en la historia del futbol mundial y en la memoria de los aficionados argentinos.