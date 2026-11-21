Boca Juniors derrotó 2-0 a Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, y se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2026. Fue su tercer título en el torneo, tras los de 2004 y 2005, lo que lo convierte en el primer club con tres conquistas.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena cortó una sequía de 18 años sin títulos internacionales. La última vez que Boca había levantado un trofeo fuera de Argentina fue la Recopa Sudamericana de 2008, así que el festejo en Colombia tuvo un sabor especial para sus hinchas.

La final se jugó ante más de 60 mil espectadores, con el árbitro uruguayo Andrés Matonte, y los aficionados xeneizes llenaron las gradas con bengalas. Ambos equipos se habían enfrentado ocho veces en torneos de Conmebol, con tres victorias para Boca, una para Mineiro y cuatro empates.

Ascacíbar abrió el camino

La ventaja llegó al minuto 16. Tomás Aranda sacó un remate que el defensor Ruan no logró despejar bien, y Santiago Ascacíbar aprovechó la jugada para marcar el 1-0 y poner a Boca arriba en el marcador, con un golpe temprano que cambió el rumbo de la final.

⚽️🇸🇪 GOL DE ASCACÍBAR PARA EL 1-0 DE BOCA A LOS 16 MINUTOS. https://t.co/iRgOQyqkgT — viapotrero (@viapotrero) November 21, 2026

Con la ventaja, los argentinos mantuvieron el control del partido y no sufrieron en el primer tiempo. Atlético Mineiro tuvo algunas llegadas, pero no logró inquietar a la defensa xeneize ni encontrar espacios para buscar el empate antes del descanso.

Merentiel selló el título

En el segundo tiempo, el equipo brasileño hizo cambios para buscar el empate y adelantó líneas, pero Boca volvió a golpear rápido. Miguel Merentiel marcó el 0-2 y dejó el título casi sentenciado, con una ventaja que su rival ya no pudo descontar en los minutos restantes.

Boca tuvo dos oportunidades claras más, en el 71 y en el 87, pero no logró definir y perdió la posibilidad de ampliar la diferencia. No hizo falta: mantuvo la ventaja hasta el pitazo final y celebró con su gente, dos semanas después de ganar la Tabla Anual, en una temporada con dos títulos.