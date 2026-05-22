Fútbol Internacional
Calendario del Mundial 2026: cuándo y a qué hora ver los partidos en Guatemala
El Mundial United 2026 marcará un antes y un después en la historia del futbol: más selecciones, más partidos y tres países unidos en una sola fiesta global. Este es el calendario completo del Mundial del 2026.
El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, durante la develación del reloj de Mundial presentado en la Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: EFE)
La Copa del Mundo es, sin duda, la mayor fiesta deportiva del mundo, y United 2026 no será la excepción. Será el primer Mundial disputado en tres países —México, Canadá y Estados Unidos— y también el más grande de la historia: 104 partidos y 48 selecciones en busca del ansiado trofeo.
El torneo presentará una nueva fase con la inclusión de los dieciseisavos de final y un formato de 12 grupos, de la A a la L. Cada grupo estará integrado por cuatro equipos. Los dos primeros avanzarán a la ronda de eliminación directa, junto con los ocho mejores terceros lugares. Será un Mundial que promete intensidad de principio a fin.
Argentina, comandada por Lionel Messi, llega como vigente campeona y con el objetivo de revalidar el título en el 2026. La fiesta mundialista comenzará el 11 de junio, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte, y concluirá el domingo 19 de julio, con la final en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos.
Brasil, por su parte, acumula 24 años sin ganar el título y buscará su hexacampeonato. Como es habitual, la Canarinha aparece entre las favoritas, aunque no será la única. Francia, España, Alemania, Inglaterra y la propia Argentina también parten como candidatas.
Entre las selecciones que podrían convertirse en la revelación del torneo vuelve a destacar Marruecos, además de Noruega, que ilusiona con Erling Haaland y compañía, en un Mundial que se perfila como uno de los más competitivos y atractivos de los últimos años. Este es el calendario completo del Mundial del 2026.