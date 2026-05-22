Calendario del Mundial 2026: cuándo y a qué hora ver los partidos en Guatemala

La Copa del Mundo es, sin duda, la mayor fiesta deportiva del mundo, y United 2026 no será la excepción. Será el primer Mundial disputado en tres países —México, Canadá y Estados Unidos— y también el más grande de la historia: 104 partidos y 48 selecciones en busca del ansiado trofeo.

El torneo presentará una nueva fase con la inclusión de los dieciseisavos de final y un formato de 12 grupos, de la A a la L. Cada grupo estará integrado por cuatro equipos. Los dos primeros avanzarán a la ronda de eliminación directa, junto con los ocho mejores terceros lugares. Será un Mundial que promete intensidad de principio a fin.

Argentina, comandada por Lionel Messi, llega como vigente campeona y con el objetivo de revalidar el título en el 2026. La fiesta mundialista comenzará el 11 de junio, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte, y concluirá el domingo 19 de julio, con la final en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Brasil, por su parte, acumula 24 años sin ganar el título y buscará su hexacampeonato. Como es habitual, la Canarinha aparece entre las favoritas, aunque no será la única. Francia, España, Alemania, Inglaterra y la propia Argentina también parten como candidatas.

Entre las selecciones que podrían convertirse en la revelación del torneo vuelve a destacar Marruecos, además de Noruega, que ilusiona con Erling Haaland y compañía, en un Mundial que se perfila como uno de los más competitivos y atractivos de los últimos años. Este es el calendario completo del Mundial del 2026.