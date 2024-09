Champions League: Partidos y horarios de la fecha 1 de la temporada 2024-2025

Está por comenzar una nueva temporada del mejor futbol del planeta. La Champions League 2024-2025 arranca su renovada fase de grupos a partir del 17 de septiembre se extenderá por ocho jornadas más para conocer a los primeros equipos que avanzarán a los octavos de final.

Esta edición de la Champions League contará con 36 equipos, cuatro más que anteriormente, todos organizados en una sola clasificación.

Es decir, la primera parte de la competencia prescinde de la antigua fase de grupos y la reemplaza una clasificación en conjunto con los 36 equipos.

En esta nueva Champions se verán enfrentamientos de la élite europea que normalmente no se verían en una etapa tan temprana como la fase de grupos y la primera fecha contará con duelos de tan alto calibre como el Manchester City vs Inter y el AC Milan vs Liverpool.

El Real Madrid tendrá la gran misión de intentar volver a dominar la competición europea ahora con hombres como el francés Kylian Mbappé y el joven brasileño Endrick.

Por otro lado, el otro gigante español, el FC Barcelona, cuenta ahora con el alemán Hansi Flick como su entrenador y se mantiene como líder de la liga española.

Otros clubes como Juventus, Bayern, PSG, Atlético de Madrid o Arsenal también buscarán protagonismo en el torneo de clubes más grande del mundo.

Cómo se jugará la primera jornada de la Champions League

17 de agosto / hora

Juventus vs PSV: 10.45

Young Boys vs Aston Villa: 10.45

Real Madrid vs Suttgart: 13

Bayern Múnich vs Dinamo Zagreb: 13

Sporting Lisboa vs Lille: 13

Milan vs Liverpool: 13

18 de agosto / hora

Bolonia vs Shakhtar: 10.45

Sparta Praha vs RB Salzburg: 10.45

PSG vs Girona: 13

Club Brujas vs Dortmund: 13

Celtic vs Slovan Bratislava: 13

Manchester City vs Inter: 13

19 de agosto / hora