Colombia vence a RD Congo con gol de Daniel Muñoz y clasifica a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

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Colombia vence a RD Congo con gol de Daniel Muñoz y clasifica a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La selección colombiana derrotó 1-0 a República Democrática del Congo en Guadalajara gracias a un gol de Daniel Muñoz y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Raúl Barreno C.

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GR3248. GUADALAJARA (MÉXICO), 23/06/2026.- Daniel Muñoz de Colombia celebra su gol de este martes, durante un partido del grupo K del Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y RD Congo en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Alex Cruz

Daniel Muñoz de Colombia celebra su gol de este martes 23 de junio ante RD Congo durante un partido del grupo K del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Akron en Guadalajara (México). Foto Prensa Libre: EFE.

La selección de Colombia dio un paso importante hacia la fase eliminatoria del Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 1-0 a República Democrática del Congo en la segunda jornada del Grupo K. El equipo de Néstor Lorenzo llegó a seis puntos y mantiene intactas sus opciones de avanzar como líder de la llave.

El único gol del encuentro llegó al minuto 76 por medio de Daniel Muñoz, quien apareció en una acción ofensiva para romper la resistencia del conjunto africano y darle a los dirigidos por Néstor Lorenzo su segunda victoria consecutiva en el torneo.

Colombia controló buena parte del partido gracias a la posesión del balón y la movilidad de sus atacantes, aunque encontró dificultades para transformar ese dominio en goles.

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Uno de los protagonistas de la noche fue Luis Díaz. El extremo colombiano participó constantemente en ataque y estuvo involucrado en varias de las acciones más peligrosas del encuentro. Durante el partido se registraron dos anotaciones anuladas en jugadas que lo tuvieron como protagonista, decisiones que requirieron revisión arbitral y que marcaron algunos de los momentos más comentados del compromiso.

A pesar de ello, Colombia mantuvo la presión ofensiva y encontró la recompensa en la recta final del encuentro con el tanto de Muñoz.

República Democrática del Congo apostó por un planteamiento defensivo ordenado y buscó generar peligro mediante transiciones rápidas, pero tuvo dificultades para crear ocasiones claras frente a la portería defendida por Camilo Vargas.

Colombia apunta al liderato del Grupo K

Con este resultado, Colombia llegó a seis puntos y quedó en una posición favorable de cara a la última jornada de la fase de grupos.

Su próximo compromiso será ante Portugal, en un partido que podría definir el liderato del Grupo K y el posicionamiento de ambos equipos para los dieciseisavos de final.

Más allá del ajustado marcador, el triunfo confirmó el buen momento del conjunto colombiano, que suma dos victorias consecutivas y mantiene intactas sus aspiraciones de avanzar como uno de los equipos más sólidos de su grupo.

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