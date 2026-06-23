“Cuando las cosas van mal, Cristiano ya está retirado”: el trasfondo del “I’m back” de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo protagonizó una de las imágenes más comentadas de la jornada del Mundial 2026. Tras marcar un doblete en la goleada 5-0 de Portugal sobre Uzbekistán, el capitán luso se acercó a una cámara de televisión y repitió con firmeza: “I’m back, I’m back” (“He vuelto, he vuelto”).

La celebración generó múltiples interpretaciones en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, las declaraciones posteriores del propio Ronaldo apuntaron hacia una explicación concreta: una respuesta a las críticas que surgieron después del empate de Portugal en la primera jornada del torneo.

En la zona mixta, el delantero reconoció que los días posteriores al debut fueron especialmente intensos debido a los comentarios sobre su rendimiento y el desempeño de la selección portuguesa.

“Cuando las cosas van mal, Cristiano ya está retirado y viejo, siempre será así”, afirmó el capitán portugués al referirse a los cuestionamientos que han acompañado buena parte de su carrera.

Ronaldo recordó además que acumula más de dos décadas en la élite del fútbol mundial y aseguró que está acostumbrado a convivir con ese tipo de opiniones.

Sus palabras refuerzan la interpretación de que el mensaje lanzado frente a las cámaras estaba dirigido principalmente a quienes habían puesto en duda su capacidad para seguir siendo determinante con Portugal.

„I‘m back, i am back“ und es sind 2 Tore gegen Platz 58 der Weltrangliste ☠️ pic.twitter.com/6r0EUljkmA — YunusPeace (@yunuspeace__) June 23, 2026

Un gesto que se volvió viral

La imagen de Ronaldo mirando directamente a la cámara y repitiendo la frase se convirtió rápidamente en uno de los momentos más compartidos de la jornada.

Aficionados y comentaristas debatieron sobre el significado de la celebración, aunque el delantero evitó profundizar en el tema y prefirió destacar el rendimiento colectivo de su equipo.

L'AURA DE CRISTIANO RONALDO



"I'm back" pic.twitter.com/T4IXFo7bmd — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) June 23, 2026

Portugal recupera terreno

El doblete de Ronaldo fue decisivo en la victoria 5-0 sobre Uzbekistán, un resultado que permitió a Portugal tomar impulso en el Grupo K y llegar con mejores perspectivas a la última jornada de la fase de grupos.

A sus 41 años, el portugués continúa siendo una de las principales referencias de su selección y volvió a responder en el escenario más importante del fútbol mundial.

Si el mensaje tenía un destinatario concreto, las declaraciones posteriores del propio Ronaldo apuntan principalmente hacia quienes cuestionaron su nivel. Lo demás, por ahora, permanece en el terreno de la interpretación.