Concacaf llega al centenario del Mundial con una deuda pendiente desde Brasil 2014

El dato contrasta con la fotografía que dejó el Mundial 2026. México conservó el primer lugar del ranking regional, Estados Unidos ascendió al segundo puesto, Canadá completó el podio y Panamá confirmó su crecimiento. Guatemala, aunque todavía persigue su primera clasificación mundialista, aparece entre las diez mejores selecciones de la confederación.

La región parece más competitiva que hace algunos años. Sin embargo, el crecimiento aún no se refleja en la instancia que históricamente ha marcado la diferencia: los cuartos de final.

Cuando el Mundial cumpla cien años, esa será una de las preguntas que acompañarán a Concacaf.

Solo cuatro selecciones han roto la barrera

En un siglo de historia, únicamente cuatro integrantes de la actual Concacaf han alcanzado los cuartos de final o una instancia superior en una Copa del Mundo: Estados Unidos, Cuba, México y Costa Rica.

Entre las cuatro apenas suman seis participaciones en esa fase o más allá.

Cada una llegó por caminos distintos. Ninguna logró convertir aquel éxito en una costumbre.

🚨 BREAKING: The first six teams have officially secured their places at the 2030 FIFA World Cup.



🇪🇸 Spain

🇵🇹 Portugal

🇲🇦 Morocco

🇺🇾 Uruguay

🇦🇷 Argentina

🇵🇾 Paraguay



As tournament hosts, all six nations qualify automatically. Spain, Portugal and Morocco will host the majority… pic.twitter.com/78jNIBZmji — Speedline (@speedlne) July 20, 2026

Estados Unidos abrió el camino

La Concacaf nació en 1961, por lo que no existía durante las primeras Copas del Mundo. Aun así, varias de las selecciones que hoy la conforman estuvieron presentes desde el inicio.

Estados Unidos escribió el primer gran capítulo en Uruguay 1930. Ganó su grupo tras vencer a Bélgica y Paraguay y avanzó directamente a las semifinales en un torneo que reunió a 13 selecciones.

Allí perdió 6-1 frente a Argentina. Aunque aquella edición no tuvo partido por el tercer lugar, la FIFA reconoce de manera retrospectiva a Estados Unidos como tercero del torneo, de acuerdo con su desempeño en semifinales. Ese continúa siendo el mejor resultado de una selección de la actual Concacaf en la historia mundialista.

Ocho años después surgió otro protagonista inesperado.

Cuba alcanzó los cuartos de final en Francia 1938 tras eliminar a Rumania en un partido de desempate. Suecia puso fin a su recorrido y la selección caribeña nunca volvió a clasificarse a una Copa del Mundo, pero todavía forma parte del reducido grupo que logró instalarse entre las ocho mejores.

🏆 EL MUNDIAL 2030, ¿CON 64 EQUIPOS?



👔 Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, adelantó a través de sus redes sociales que la próxima Copa del Mundo podría volver a ampliar el cupo de participantes



🌎 Por el centenario del primer Mundial, jugado en Uruguay en 1930,… pic.twitter.com/qqyB4mJUWb — Diario Olé (@DiarioOle) July 20, 2026

México convirtió la regularidad en tradición

Ninguna selección de Concacaf ha disputado tantos Mundiales como México.

Sus mejores campañas, sin embargo, ocurrieron como anfitrión.

En 1970 alcanzó los cuartos de final y fue eliminado por Italia. Dieciséis años después repitió esa instancia, cuando Alemania Federal avanzó tras una definición por penales.

La continuidad mundialista de México no se ha traducido en una nueva presencia entre los ocho mejores. Incluso en 2026, pese a liderar el ranking regional después del torneo, volvió a quedarse antes de esa ronda.

Trabajamos para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones en homenaje al Centenario de la Copa del Mundo.



El fútbol de selecciones crece cuando se abre al mundo. La expansión a 48 equipos demostró que una mayor participación genera más oportunidades, impulsa el… — Alejandro Domínguez (@agdws) July 21, 2026

Costa Rica dejó el último gran precedente

Doce años después de la actuación estadounidense en Corea-Japón 2002, Costa Rica protagonizó la campaña más recordada de la región en el siglo XXI.

En Brasil 2014 quedó ubicada junto a Uruguay, Italia e Inglaterra, tres campeones del mundo. Contra todos los pronósticos terminó en el primer lugar del grupo.

Después eliminó a Grecia en los octavos de final y solo cayó en los penales frente a Países Bajos en cuartos.

Aquella generación convirtió a Costa Rica en la cuarta selección distinta de la actual Concacaf que alcanzó esa instancia.

También dejó una marca que nadie ha conseguido superar.

Ni Rusia 2018, ni Qatar 2022, ni el Mundial ampliado de 2026 produjeron un nuevo cuartofinalista de la región.

DATO 🇨🇷: La última vez que un equipo de Concacaf llegó a los 4tos de final de un Mundial fue... COSTA RICA 2014



Ni en 2018 ni en 2022 tuvimos equipos de Concacaf en 4tos. El último fue Costa Rica en Brasil 2014



Veremos si en 2026, Canadá, México o USA llegan a 4tos pic.twitter.com/esbvv3vy5y — El goleador 2402 (@Goleador2402) July 4, 2026

Una región más amplia, pero no más profunda

El ranking publicado por Concacaf después del Mundial 2026 refleja una confederación con más protagonistas que hace una década.

México ocupa el primer lugar, seguido por Estados Unidos, Canadá, Panamá y Costa Rica. Honduras, Jamaica, Haití, Guatemala y Trinidad y Tobago completan los primeros diez puestos.

La fotografía invita al optimismo.

Pero la historia ofrece un matiz importante.

Las grandes actuaciones de Concacaf han sido excepcionales y ocurrieron en circunstancias muy distintas: el formato reducido de 1930, la singular campaña cubana de 1938, las localías mexicanas de 1970 y 1986, el recorrido estadounidense de 2002 y la generación costarricense de 2014.

No existe una fórmula única.

Sí existe una constante.

Alcanzar los cuartos de final continúa siendo una excepción.

Dentro de ese panorama aparece Guatemala, novena en la clasificación regional y todavía en busca de disputar su primera Copa del Mundo absoluta. Su crecimiento deportivo le permite mirar con mayor ambición el próximo ciclo, aunque el desafío inmediato sigue siendo conseguir una clasificación que aún forma parte de su historia pendiente.

Incondicionales, ascendimos 4 posiciones en la Clasificación Mundial FIFA tras nuestra participación en la Copa del Mundo 2026. 😎



¡Gracias por su apoyo! 💚👏🏼🇲🇽



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El reto del centenario

El Mundial del 2030 no solo celebrará cien años del torneo más importante del futbol.

También permitirá medir cuánto ha avanzado Concacaf.

México intentará romper un límite que mantiene desde 1986. Estados Unidos buscará regresar a la élite por primera vez desde 2002. Canadá y Panamá tratarán de consolidar su crecimiento. Costa Rica perseguirá otra generación capaz de repetir la hazaña de 2014. Guatemala continuará su camino hacia una primera clasificación mundialista.

Todas representan desafíos distintos.

Pero la región compartirá uno solo.

Cuando la Copa del Mundo cumpla cien años, la verdadera pregunta no será cuántas selecciones de Concacaf lograron clasificar, sino si alguna consiguió romper una barrera que permanece intacta desde Brasil 2014.