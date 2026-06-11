Corea del Sur vence 2-1 a República Checa tras una reacción en el segundo tiempo

Corea del Sur venció 2-1 a República Checa este jueves 11 de junio en el Estadio Akron, de Guadalajara, Jalisco, México, en el segundo partido del Grupo A del Mundial 2026.

Los checos se adelantaron en el marcador al minuto 59 con un gol de cabeza de Ladislav Krejčí, asistido por Vladimír Coufal. Corea del Sur empató al minuto 67 con una gran definición de Hwang In-beom.

El segundo gol surcoreano llegó alrededor del minuto 80 por medio de Oh Hyeon-gyu, lo que completó la remontada y dio los tres puntos al equipo asiático.

Ambos integrantes del grupo A, se midieron en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. El partido inaugural lo ganó México a Sudáfrica por 2 a 0.