Fútbol Internacional
Courtois es baja de última hora en el Real Madrid para el Clásico y Lunin irá de titular
El portero belga, Thibaut Courtois fue descartado de última hora por un proceso gripal dejando a Andriy Lunin como titular en el Camp Nou con el Real Madrid que también llega sin Vinícius y tres lesionados.
Thibaut Courtois no estará en el Clásico entre Barcelona y Real Madrid tras ser descartado de última hora por un proceso gripal. (Foto Prensa Libre: EFE).
El Real Madrid recibe una baja muy sensible de última hora antes del Clásico. Thibaut Courtois no viajó con el equipo a Barcelona debido a un proceso gripal según confirmó el club blanco en un comunicado oficial dejando a Andriy Lunin como el portero titular para el partido de esta tarde en el Camp Nou.
El propio Real Madrid confirmó la situación. “Courtois es baja de última hora debido a un proceso gripal para el partido de esta noche entre el Real Madrid y el Barcelona correspondiente a la décima jornada de Liga. En su lugar entra en la convocatoria Illia Voloshyn” señaló el club en un comunicado oficial.
La baja del belga de 34 años llega en el peor momento para Mourinho ya que Courtois venía atravesando un gran nivel con paradas decisivas en la Champions League ante el Leipzig. Además del portero el Real Madrid también llega al Clásico sin Vinícius por suspensión y sin los lesionados Ferland Mendy Raúl Asencio y Rodrygo Goes.
En el lugar de Courtois entró en la convocatoria el canterano de 19 años Illia Voloshyn quien se estrena en una lista para un Clásico. El joven portero tendrá el rol de tercer guardameta por detrás de Lunin y Sergio Mestre en lo que es un debut muy especial para el joven arquero.
Lunin será el encargado de defender la portería del Real Madrid en el Camp Nou esta tarde. El Clásico se disputará este domingo a las 2:00 PM hora Guatemala correspondiente a la jornada 10 de LaLiga 2026-27.