Cristiano Ronaldo salió a la cancha este sábado 17 de agosto con una misión: Obtener su primer título en Arabia. El Al Nassr enfrentó al Al Hilal en la Supercopa de Arabia Saudita.

Sin embargo, el portugués continúa sin un título en el Medio Oriente, fue el Al Hilal quién se quedó con la victoria por goleada 4 a 1 ante el Al Nassr. En un partido donde CR7 tocó el trofeo de la Supercopa antes de entrar al campo, y como bien se conoce el equipo que toca el premio pierde.

El delantero luso terminó enfadado con sus compañeros, haciendo gestos que estaban dormidos, debido a la desconcentración y errores en los últimos dos goles que generaron la goleada del equipo de Neymar (ausente en el partido).

Los del Al Nassr se adelantaron en el marcador con gol al minuto 44 del primer tiempo, cortesía de nada más y nada menos que de Cristiano Ronaldo, con el que se fueron a vestidores con la mínima ventaja.

Tras el descanso, el Al Hilal salió con los ajustes necesarios para la remontada. Sergej Milinnkovic-Savic consiguió el empate en el 55. Posteriormente Aleksandar Mitrovic lució con un doblete para darle la vuelta al marcador. Su primer gol llegó en el 63 para el 1-2 y sumó uno más en el 69.

El brasileño Malcom fue el encargado de rematar el resultado que diera la victoria al Al Hilal Riyadh, puesto que el oriundo de Sao Paulo envió la esférica bajo los cuatro palos en el minuto 72, finalizando así con la ilusión de que Cristiano Ronaldo obtuviera su primera corona en Arabia.

#ALHILAL IS THE “DIRIYAH SAUDI SUPER CUP” CHAMPION 🏆



Congratulations on our 70th title 👏🏻💙#CHAMP70NS 🥇 pic.twitter.com/1jzn91oKTg