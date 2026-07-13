Croacia inicia una nueva era: Slaven Bilic regresa como técnico y define el futuro de Luka Modric

La Federación Croata de Fútbol (HNS) anunció este lunes el nombramiento de Slaven Bilic como nuevo seleccionador nacional, en sustitución de Zlatko Dalic, quien cerró su ciclo tras la eliminación en el Mundial 2026.

Bilic, que ya dirigió a Croacia entre 2006 y 2012, inicia así una segunda etapa al frente del combinado balcánico y adelantó que uno de sus primeros pasos será dialogar con el capitán Luka Modric sobre su continuidad en la selección.

“Para la selección, Modric es mucho más que su mejor jugador”, afirmó el técnico, quien dejó claro que le gustaría contar con el mediocampista de 40 años, aunque subrayó que la decisión final dependerá exclusivamente del futbolista.

El relevo se produce tras la salida de Zlatko Dalic, seleccionador desde 2017 y artífice de la etapa más exitosa en la historia reciente de Croacia, con el subcampeonato en Rusia 2018 y el tercer lugar en Catar 2022.

El presidente de la HNS, Marijan Kustic, presentó a Bilic como un técnico identificado con la identidad del equipo y recordó su vínculo con la generación que marcó un antes y un después en el fútbol croata.

Un regreso con ambición

Bilic expresó su satisfacción por volver al cargo y reconoció el desafío que implica asumir el proyecto tras los éxitos recientes. “Tengo objetivos ambiciosos, aunque soy consciente de que se necesitará mucho trabajo y también algo de suerte”, señaló.

El técnico destacó la calidad actual del plantel y aseguró que el legado de Dalic demuestra que Croacia puede aspirar a competir al máximo nivel internacional.

Sobre la reciente eliminación ante Portugal en dieciseisavos de final, Bilic consideró que su equipo fue perjudicado.“En ese partido hubo un robo”, afirmó, en referencia al gol encajado en el minuto 94 y a un tanto anulado por un fuera de juego polémico.

Trayectoria

Como futbolista, Bilic disputó 44 partidos con Croacia y formó parte del equipo que logró el tercer puesto en el Mundial de Francia 1998.

En su primera etapa como seleccionador, llevó al equipo a dos grandes torneos y alcanzó los cuartos de final en la Eurocopa 2008. A nivel de clubes, ha dirigido en ligas de Europa y Asia, con pasos por Lokomotiv Moscú, Besiktas, West Ham United, West Bromwich Albion, Al-Ittihad y Al-Fateh.

Bilic asume ahora el reto de iniciar un nuevo ciclo en Croacia, con la renovación del equipo en el horizonte y la incógnita sobre la continuidad de su máximo referente.