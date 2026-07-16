De la autoridad a la épica: así llegaron España y Argentina a la final del Mundial 2026

Hay muchas maneras de llegar a una final del Mundial.

España lo hizo desde el control. Argentina, desde la resiliencia.

Aunque ambas selecciones disputarán el domingo 19 de julio a las 13 horas de Guatemala la final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, sus recorridos hasta el partido por el título fueron muy distintos.

La selección dirigida por Luis de la Fuente edificó su clasificación sobre una de las mejores defensas del torneo. Solo recibió un gol en siete partidos y nunca necesitó disputar una prórroga.

Argentina, en cambio, recorrió un camino mucho más exigente. El equipo de Lionel Scaloni afrontó dos tiempos extra, protagonizó tres remontadas y volvió a demostrar una capacidad competitiva que le permitió superar momentos adversos para defender el título conquistado en Catar 2022.

España: estabilidad construida desde la defensa

La Roja terminó como líder del Grupo H tras empatar sin goles con Cabo Verde y vencer a Arabia Saudita y Uruguay.

Desde ese momento mantuvo una línea constante. Eliminó con autoridad a Austria (3-0), derrotó a Portugal gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 91, superó a Bélgica con otro tanto decisivo del mismo futbolista en los minutos finales y aseguró su presencia en la final al imponerse 2-0 a Francia.

Todas sus eliminatorias quedaron resueltas dentro de los 90 minutos reglamentarios.

El único gol recibido durante todo el campeonato llegó en los cuartos de final frente a Bélgica.

Más allá de los resultados, España construyó su campaña sobre una defensa casi impenetrable y un equipo capaz de resolver los partidos sin llegar al desgaste del tiempo extra.

5 - #España 🇪🇸 ha ganado cinco de las seis finales que ha disputado en grandes torneos (Eurocopa + Mundial).



Ha ganado cada una de las últimas cuatro que ha disputado, todas en el siglo XXI. Ganó su único título mundialista como vigentes campeones de Europa.



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Argentina: resiliencia en cada ronda

La Albiceleste comenzó con paso firme al ganar sus tres partidos de la fase de grupos frente a Argelia, Austria y Jordania.

Sin embargo, el camino cambió por completo en las rondas eliminatorias.

Cabo Verde llevó el partido hasta la prórroga antes de que Argentina sellara el 3-2 definitivo en el minuto 111.

En los octavos de final, Egipto llegó a tener una ventaja de dos goles, pero la reacción argentina, con tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, completó una de las remontadas más destacadas del torneo.

Suiza volvió a obligar al campeón defensor a disputar un tiempo extra en los cuartos de final.

La semifinal tampoco resultó sencilla. Inglaterra ganaba hasta el minuto 85, cuando Enzo Fernández igualó el marcador. Ya en el tiempo añadido, Lautaro Martínez anotó el gol que aseguró la clasificación a una nueva final mundialista.

A diferencia de España, Argentina necesitó responder una y otra vez a escenarios adversos para mantenerse en carrera.

4 – Cuatro de los últimos siete partidos de Argentina en fases finales de Mundiales fueron, al menos, a tiempo extra (dos en 2026). Incluyendo penales, la Albiceleste disputó 13 encuentros que fueron a prórroga, de los cuales tres fueron finales, y ganó 11 de ellos.



Locura.



Que… https://t.co/dYP6wMOeGS pic.twitter.com/zGxqDguUt8 — OptaJavier (@OptaJavier) July 16, 2026

Dos recorridos que explican la final

Las estadísticas ayudan a entender el contraste entre ambos finalistas.

España alcanzó la final con 13 goles anotados, apenas uno recibido, cinco porterías imbatidas y sin disputar una sola prórroga durante el torneo.

Argentina, por su parte, llega después de marcar 19 goles, recibir nueve, disputar dos tiempos extra y protagonizar tres remontadas que terminaron definiendo su clasificación.

Los datos muestran dos perfiles claramente diferenciados.

España necesitó un menor desgaste competitivo para alcanzar la final y construyó su campaña desde la solidez defensiva.

Argentina recorrió un camino más exigente, con una mayor producción ofensiva, más goles recibidos y varias remontadas que reforzaron su capacidad para competir bajo presión.

7 - Argentina lleva siete partidos sin perder ante rivales UEFA en el #Mundial, con cinco triunfos y un empate, desde la caída 3-4 ante Francia (2018). Además, tiene historial positivo en finales ante estos oponentes, ganando tres de las cinco disputadas.



Mística. https://t.co/y9pUnsYafZ pic.twitter.com/h2KWUx7R7B — OptaJavier (@OptaJavier) July 16, 2026

Dos maneras de construir un finalista

La final del Mundial 2026 enfrentará no solo a dos selecciones, sino también a dos formas distintas de llegar al último partido del torneo.

España buscará imponer el orden, el equilibrio y la solidez que la acompañaron durante toda la competición.

Argentina intentará confirmar que su fortaleza aparece precisamente cuando los partidos alcanzan su mayor nivel de exigencia.

El domingo, en Nueva Jersey, solo una levantará la Copa.

Pero el recorrido de ambas selecciones explica por qué esta final reunirá dos maneras completamente diferentes de construir el camino hacia un título mundial.