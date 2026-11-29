Fútbol Internacional
El Barcelona golea 1-5 al Deportivo con triplete de Raphinha y se aleja de sus perseguidores
El equipo de Hansi Flick resolvió el partido en el segundo tiempo, tras el empate de Aubameyang y el gol de Olmo antes del descanso, y se mantiene como líder de LaLiga con 39 puntos.
El delantero brasileño del FC Barcelona Raphael Dias Belloli "Raphinha" celebra con su compañero, Lamine Yamal su tercer gol ante el Deportivo, (Foto ´Prensa Libre: EFE/Cabalar).
El FC Barcelona venció 5-1 al Deportivo de La Coruña en el estadio Abanca-Riazor, por la jornada 14 de LaLiga. Raphinha firmó un triplete y Lamine Yamal y Dani Olmo completaron la cuenta del equipo dirigido por Hansi Flick.
El resultado le permitió al líder ampliar su ventaja en la tabla. Los azulgranas se escaparon a seis puntos del Real Madrid, que perdió 1-2 ante el Alavés. El Barcelona llegó a 39 puntos, el Madrid se quedó con 33 y el Atlético de Madrid, que tenía 34 quedó a cinco.
Yamal adelantó al Barcelona al minuto 2, tras una acción en la que Olmo dejó pasar el balón y desorientó a la defensa local. Pierre-Emerick Aubameyang igualó para el Deportivo y llenó de ilusión a la afición de Riazor, pero Olmo volvió a poner al frente a los visitantes antes del descanso.
Raphinha sentenció en el segundo tiempo
La segunda parte comenzó como la primera, con un golpe del Barcelona: un centro de Yamal que Raphinha remató de cabeza, al 49. El gol le dio tranquilidad a los azulgranas, mientras el Deportivo empezó a mostrar desgaste.
El brasileño volvió a marcar al 83, tras otro error defensivo, para el 1-4, y completó su triplete con una asistencia de Yamal, quien participó en tres de los cinco goles. Con este hat-trick, Raphinha llegó a 18 goles en la Liga.
Lo que viene para el Barcelona
El Barcelona recibirá al Atlético de Madrid el miércoles 2 de diciembre en el Camp Nou, un duelo directo con su perseguidor más cercano. Después jugará ante el Celta de Vigo el sábado 5 de diciembre, también como local.
El Deportivo, decimotercero con 15 puntos antes de esta jornada, cayó 3-1 ante el Alavés en la fecha anterior. Los gallegos buscan sumar en las próximas fechas para alejarse de la parte baja de la tabla.