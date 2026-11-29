El FC Barcelona venció 5-1 al Deportivo de La Coruña en el estadio Abanca-Riazor, por la jornada 14 de LaLiga. Raphinha firmó un triplete y Lamine Yamal y Dani Olmo completaron la cuenta del equipo dirigido por Hansi Flick.

El resultado le permitió al líder ampliar su ventaja en la tabla. Los azulgranas se escaparon a seis puntos del Real Madrid, que perdió 1-2 ante el Alavés. El Barcelona llegó a 39 puntos, el Madrid se quedó con 33 y el Atlético de Madrid, que tenía 34 quedó a cinco.

Yamal adelantó al Barcelona al minuto 2, tras una acción en la que Olmo dejó pasar el balón y desorientó a la defensa local. Pierre-Emerick Aubameyang igualó para el Deportivo y llenó de ilusión a la afición de Riazor, pero Olmo volvió a poner al frente a los visitantes antes del descanso.

Raphinha sentenció en el segundo tiempo

La segunda parte comenzó como la primera, con un golpe del Barcelona: un centro de Yamal que Raphinha remató de cabeza, al 49. El gol le dio tranquilidad a los azulgranas, mientras el Deportivo empezó a mostrar desgaste.

El brasileño volvió a marcar al 83, tras otro error defensivo, para el 1-4, y completó su triplete con una asistencia de Yamal, quien participó en tres de los cinco goles. Con este hat-trick, Raphinha llegó a 18 goles en la Liga.

Lo que viene para el Barcelona

El Barcelona recibirá al Atlético de Madrid el miércoles 2 de diciembre en el Camp Nou, un duelo directo con su perseguidor más cercano. Después jugará ante el Celta de Vigo el sábado 5 de diciembre, también como local.

El Deportivo, decimotercero con 15 puntos antes de esta jornada, cayó 3-1 ante el Alavés en la fecha anterior. Los gallegos buscan sumar en las próximas fechas para alejarse de la parte baja de la tabla.