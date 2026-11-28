El Manchester United perdió este sábado 4-0 con el Brentford por la jornada 12 de la Premier League. Fue el tercer partido de Pochettino al frente del equipo y el primero como local, tras una derrota 4-0 ante el Liverpool y un empate 2-2 con el Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones.

Con este resultado, los Red Devils ocupan el penúltimo lugar de la tabla, en zona de descenso, con cinco empates y cinco derrotas en los últimos 10 partidos. Su única victoria del torneo fue el 5-2 sobre el Ipswich Town el 30 de agosto, todavía con Michael Carrick en el banquillo.

Un partido que se definió pronto

Pochettino sorprendió con Joshua Zirkzee como delantero titular y dejó en la banca a Bryan Mbeumo y Matheus Cunha. El United tuvo las primeras opciones, con dos remates de Harry Maguire que se estrellaron en los postes, pero Wilson abrió el marcador al minuto 19, al aprovechar un error de la zaga central ante el arquero Senne Lammens.

Al 32, Wilson amplió la ventaja tras una jugada individual de Dango Ouattara, que superó a Lisandro Martínez y dejó al delantero con el arco libre. El defensor argentino, amonestado en la primera mitad, fue sustituido en el entretiempo por Luke Shaw.

La tabla y lo que viene

Ajer marcó al 82 tras un tiro de esquina y Schade sentenció al 90+1 con una definición por encima del portero. Varios aficionados abandonaron Old Trafford antes del final del encuentro. El United queda un punto por encima del Crystal Palace, que es último con siete, y uno por debajo del Sunderland, con nueve.

Ambos equipos juegan este domingo: el Palace recibe al Hull City y el Sunderland al Tottenham. Si el Palace gana, el United quedaría en el último lugar. Fuera de los tres puestos de descenso están el Ipswich Town y el Fulham, con 11 puntos cada uno, y los tres últimos de la tabla bajarán a la segunda división.