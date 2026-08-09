El emotivo gesto de De Paul: anotó con Inter Miami y mostró la camiseta de Messi

Rodrigo De Paul convirtió el partido ante Monterrey por la Leagues Cup en un homenaje a Lionel Messi. El argentino portó la cinta de capitán ante la ausencia de su compañero, quien viajó a Rosario tras la muerte de su padre, Jorge Messi.

De Paul abrió el marcador al minuto 32 con un potente remate rasante de larga distancia que venció al arquero Luis Cárdenas. El gol puso el 1-0 para el Inter Miami, pero la celebración tuvo una dedicatoria especial.

Debajo de su uniforme, De Paul llevaba la camiseta número 10 de Messi. Tras el festejo inicial, la mostró ante las tribunas, señaló el apellido de su compañero y formó un corazón con las manos.

La noche estuvo marcada desde el inicio por los homenajes a Jorge Messi. Antes del partido se realizó un minuto de silencio, los jugadores utilizaron brazaletes negros y los aficionados mostraron mensajes de apoyo para el capitán argentino.

Al minuto 10 apareció en las tribunas una bandera con la imagen de Messi y la frase "Fuerza Leo". Horas antes, el Inter Miami también había publicado un mensaje de solidaridad en sus redes sociales.

"Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán Leo y a toda la familia Messi", expresó el club. El Inter Miami también añadió un listón negro a su escudo en sus perfiles digitales como muestra de duelo.

PL / INTER MIAMI

Pese al homenaje y la ventaja inicial, el Inter Miami no pudo sostener el resultado. Hugo Cuypers aprovechó un rebote dentro del área para empatar y, al minuto 89, el uruguayo Diego Rossi marcó el 2-1 definitivo para Monterrey.

De Paul también recibió una tarjeta amarilla por quitarse la camiseta durante la celebración de su gol. Más allá del resultado, su gesto hacia Messi se convirtió en uno de los momentos destacados de una noche marcada por la muerte de Jorge Messi.