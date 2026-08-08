¿De qué murió Jorge Messi? Esto es lo que se sabe; Lionel Messi viajaría a Rosario

El mundo del fútbol está de luto. Jorge Messi el padre de Lionel falleció a los 68 años en el Sanatorio Centro de Rosario donde estaba internado. El deceso ocurrió en la madrugada del sábado 8 de agosto y el propio centro médico confirmó la noticia expresando sus condolencias a la familia.

El sanatorio aclaró que por respeto a la privacidad de la familia no daría información sobre las circunstancias médicas del fallecimiento. Hasta el momento no se conocen oficialmente las causas de la muerte de Jorge Messi en lo que representa un golpe durísimo para la familia del capitán de la Selección Argentina.

El delicado estado de salud de Jorge había trascendido a mediados de junio durante el arranque del Mundial 2026 cuando Lionel rompió en llanto tras anotar su primer gol ante Argelia. "Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a todos mis compañeros que siempre estuvieron a mi lado", dijo el jugador sin dar más detalles sobre la situación de su padre.

Comunicado emitido por el Sanatorio Centro de Rosario sobre el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. (Captura / PL).

El impacto en Lionel durante el Mundial

La familia Messi había informado que Jorge atravesaba una situación de salud y se encontraba bajo seguimiento médico, por lo que pidió respeto por su privacidad. Él y su esposa, Celia Cuccittini, no acompañaron a Lionel durante el Mundial, como lo habían hecho en ediciones anteriores.

Tras la final ante España, Lionel viajó a Rosario para acompañar a su padre y pasar ahí unos días. Luego regresó a Estados Unidos para cumplir sus compromisos con el Inter Miami.

Tras conocerse la muerte de Jorge Messi, medios argentinos informaron que Lionel viajará de nuevo a Rosario para acompañar a su familia, por lo que no estará este sábado en el partido del Inter Miami ante Monterrey por la Leagues Cup.

Jorge Messi acompañó la carrera de Lionel desde sus inicios en las divisiones infantiles de Newell's Old Boys. Cuando el futbolista tenía 13 años, viajó con él a Barcelona para apoyarlo durante el comienzo de su etapa en La Masía.

Con el crecimiento de la carrera de Lionel, Jorge se convirtió en su representante y participó en negociaciones contractuales, acuerdos comerciales y otras decisiones profesionales.