Lionel Messi y la muerte de su padre: así reaccionó la Federación Española de Fútbol

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Lionel Messi y la muerte de su padre: así reaccionó la Federación Española de Fútbol

El organismo español envió un mensaje de apoyo al futbolista argentino y destacó el cariño del fútbol español hacia él y su familia.

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El ente federativo español trasladó su “cariño y afecto” al capitán argentino en un momento de profundo dolor para su familia.. (Foto Prensa Libre: RRSS)

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se sumó a las condolencias por la muerte de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi, que falleció a los 68 años en las primeras horas de este sábado en la ciudad argentina de Rosario.

"La RFEF lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Desde el fútbol español queremos trasladar todo nuestro cariño y afecto a Lionel y a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor. Nuestro abrazo y nuestras condolencias. DEP", reza el texto publicado en las redes sociales del ente federativo.

Jorge Messi, nacido en 1958 en la provincia argentina de Santa Fe, fue determinante para la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.

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Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, falleció en las primeras horas de este sábado por la noche en Rosario (provincia de Santa Fe), según expresó el sanatorio Centro de esa ciudad en el que el empresario de 68 años se encontraba ingresado.

Jorge Messi, nacido en 1958 en la provincia argentina de Santa Fe, fue determinante para la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.

La Liga Profesional de Fútbol, dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), despidió a Jorge Messi con una foto suya en redes sociales junto a su hijo a la par del siguiente texto: "En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!".

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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Redacción EFE

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