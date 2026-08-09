Lionel Messi acompaña a su familia en el último adiós a su padre Jorge en cementerio privado de Rosario

Lionel Messi y su familia despidieron este domingo a su padre Jorge Messi, fallecido a los 68 años, en el cementerio privado El Prado, ubicado en las afueras de Rosario, Argentina, en una ceremonia íntima rodeada de un operativo de seguridad.

El jugador del Inter Miami aterrizó junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos el sábado por la noche en un avión privado desde Estados Unidos para reunirse con su madre Celia Cuccittini y sus hermanos Matías, Rodrigo y María Sol durante el sepelio. El Prado permaneció cerrado a visitantes desde el mediodía para preservar la intimidad de la familia.

Algunos fanáticos se acercaron al aeropuerto de Rosario y al cementerio para dejar mensajes de apoyo al astro argentino. "Fuerza Leo, te amamos", decía uno de los carteles colocados sobre la verja de El Prado.

El alcalde de Rosario, Pablo Javkin, saludó a la familia Messi por su pérdida y aclaró que el Gobierno local se puso a disposición para proteger la ceremonia del último adiós.

Por disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los partidos de este fin de semana fueron precedidos por un minuto de silencio en homenaje a Jorge Messi, mientras jugadores, cuerpos técnicos y árbitros utilizaron un brazalete negro.

Abanderado Grandoli, el club donde Lionel Messi aprendió a jugar al fútbol en Rosario, también recordó a Jorge Messi con una fotografía del padre junto al pequeño Lionel y otros niños. La institución destacó que Jorge fue entrenador del club y acompañó los primeros pasos del futbolista.

"Jorge (Messi) fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club. Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial", publicó la institución.

El mensaje agregó: "Te abrazamos fuerte, Leo. Gracias, Jorge, por ser parte de nuestra historia".

Jorge Messi falleció en las primeras horas de este sábado, tras permanecer ingresado en el Sanatorio Centro de Rosario por las derivaciones de una larga enfermedad.