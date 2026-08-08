Jorge Messi muere a los 68 años: AFA, Conmebol, Barcelona, el Real Madrid y el mundo del futbol despiden al padre de Lionel

Figuras e instituciones del futbol despidieron a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, tras conocerse su fallecimiento a los 68 años durante las primeras horas de este sábado en Rosario, provincia de Santa Fe.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lamentó el deceso y determinó que, como homenaje, se realice un minuto de silencio en todos los partidos de las categorías profesionales, además de que árbitros, jugadores y cuerpos técnicos utilicen un brazalete negro.

“En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del futbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos”, expresó la AFA en su comunicado.

La Conmebol también se pronunció a través de su cuenta de X y envió sus condolencias a la familia Messi: “Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz”.

Uno de los mensajes más significativos llegó desde Newell’s Old Boys, club de Rosario donde Lionel Messi inició su formación futbolística y al que la familia Messi guarda especial cariño.

“Fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”, publicó el club.

La institución rojinegra también destacó el vínculo de Jorge Messi con los colores de Newell’s. “Gracias por enseñarle a amar estos colores”, agregó el club, que además izó sus banderas a media asta en su predio de entrenamiento como homenaje.

Desde Barcelona también llegaron palabras de despedida. Juan Gaspart, expresidente del club español, recordó a Jorge Messi como su amigo durante una entrevista con Radio Con Vos de Argentina.

“No concibo a ‘Leo’ Messi sin su padre y por tanto es una pérdida importante”, expresó Gaspart, quien también destacó que Jorge Messi siempre puso “el pensamiento familiar por encima del pensamiento deportivo”.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se sumó igualmente a las condolencias y trasladó “todo su cariño y afecto” a Lionel Messi y sus seres queridos en este momento de dolor.

El Sanatorio Centro de Rosario, donde Jorge Messi permanecía ingresado, informó que el fallecimiento ocurrió este sábado a las 02:00 horas locales (05.00 GMT).

Hasta el momento, la familia Messi no ha emitido una comunicación propia sobre el fallecimiento.

El Real Madrid se sumó este sábado a las muestras de dolor por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi, y envió sus condolencias tanto al astro argentino como a sus familiares y amigos.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", publicó el club español en su web oficial.