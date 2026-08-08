Messi viaja a Rosario para dar el último adiós a su padre en una ceremonia íntima familiar

Lionel Messi dejó la concentración del Inter Miami y viajó a Rosario tras conocerse la muerte de su padre, Jorge Messi, a los 68 años. El capitán argentino se preparaba con su equipo para enfrentar al Monterrey por la Leagues Cup, pero fue liberado por el club para acompañar a su familia.

El futbolista partió desde Fort Lauderdale rumbo a su ciudad natal, donde dará el último adiós a quien fue uno de sus principales apoyos durante su carrera. Se espera que Messi llegue a Rosario alrededor de las 20.30 horas de Argentinapara reunirse con sus seres queridos.

En Rosario lo esperan su madre, Celia Cuccittini; sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, y otros familiares y allegados. La familia decidió mantener la despedida en la intimidad y evitar una exposición pública durante uno de sus momentos más difíciles.

La familia confirmó que no habrá velatorio público y que la ceremonia estará reservada para familiares y personas cercanas. Según medios argentinos, el cuerpo de Jorge Messi sería inhumado en el cementerio Parque del Solar, en la zona de Villa Gobernador Gálvez.

Los detalles y horarios del procedimiento se mantienen bajo reserva y no existe comunicación oficial de la familia al respecto. Desde las primeras horas de este sábado, la muerte de Jorge Messi generó numerosos mensajes de condolencias provenientes del mundo del fútbol.

Barcelona, Real Madrid, AFA, CONMEBOL, Newell's Old Boys y Rosario Central fueron algunas de las instituciones que expresaron sus condolencias. Barcelona, que disputaba un triangular en Italia, realizó un minuto de silencio y sus jugadores utilizaron brazaletes negros.

Por su parte, el Inter Miami confirmó que Messi no estará en el partido ante Monterrey por la Leagues Cup. El club estadounidense no apresurará el regreso del capitán argentino a Miami, mientras permanece en Rosario para acompañar a su familia.