El protocolo de identidad equivocada debuta en el Mundial 2026 durante el Estados Unidos vs Paraguay

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El protocolo de identidad equivocada debuta en el Mundial 2026 durante el Estados Unidos vs Paraguay

El VAR intervino para modificar una tarjeta amarilla que había mostrado el árbitro neerlandés Danny Makkelie al defensor estadounidense Tim Ream por una acción sobre el paraguayo Miguel Almirón.

Raúl Barreno C.

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LOS ANGELES (United States), 13/06/2026.- Referee Danny Makkelie speaks with Andres Cubas of Paraguay (R) during the FIFA World Cup 2026 group stage match USA against Paraguay, in Los Angeles, California, USA, 12 June 2026. EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE

El árbitro Danny Makkelie habla con Andres Cubas de Paraguay (R) durante el juego ante los Estados Unidos en el Mundial 2026, en Los Angeles, California. Foto Prensa Libre: EFE.

En el minuto 53 del partido del Grupo D entre Estados Unidos y Paraguay, el árbitro neerlandés Danny Makkelie mostró una tarjeta amarilla al defensor estadounidense Tim Ream por una acción sobre el paraguayo Miguel Almirón.

Minutos después, la decisión fue modificada tras una revisión del Video Assistant Referee (VAR), a cargo del español Carlos del Cerro Grande.

La intervención se realizó bajo el protocolo de mistaken identity (identidad equivocada), contemplado en las Leyes del Juego de la International Football Association Board (IFAB).

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Tras revisar las imágenes en el monitor, Makkelie anuló la amonestación a Ream y mostró tarjeta amarilla a Almirón por simulación.

La acción se convirtió en una de las primeras aplicaciones de este protocolo durante el Mundial 2026.

¿Qué establece el reglamento?

Según las Leyes del Juego 2026/27 de la IFAB, el VAR puede intervenir en casos de identidad equivocada cuando el árbitro sanciona disciplinariamente al jugador incorrecto.

La revisión permite corregir la identidad del futbolista involucrado en la acción y constituye una de las excepciones que pueden ser rectificadas incluso después de la reanudación del juego.

En la jugada revisada, las imágenes mostraron que Ream no realizó contacto con Almirón. Tras analizar la acción, el árbitro modificó su decisión inicial.

Contexto del partido

El encuentro se disputó en el SoFi Stadium de Inglewood, California, y terminó con victoria de Estados Unidos por 4-1 sobre Paraguay.

La acción ocurrió al inicio del segundo tiempo y derivó únicamente en una corrección disciplinaria.

La aplicación de este protocolo forma parte de las modificaciones reglamentarias impulsadas por la IFAB para reducir errores arbitrales y mejorar la precisión de las decisiones durante los partidos.

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